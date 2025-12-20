Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga: Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş...

Ünlülere uyuşturucu soruşturması genişliyor. Son dalgada Hayyam Garipoğlu'nun oğlu Fatih Garipoğlu, dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş ve ortağı Gökmen Kadir Şeynova hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında Hayyam Garipoğlu'nun oğlu Fatih Garipoğlu, fotoğrafçı Mert Alaş ve ortağı Gökmen Kadir Şeynova hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerden Şeynova'nın Beşiktaş, Garipoğlu'nun Sarıyer'deki evinde arama yapılmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada konuyla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Soruşturma dosyasına istinaden Gökmen Kadir Şeynova’ın Beşiktaş İlçesinden bulunan adresinde, Fatih Garipoğlu’nun Sarıyer İlçesindeki adresinde arama faaliyeti icra edilecek olup, Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır."

Kaynak: AA

Uyuşturucu
