Miami'de 'Gazze' Zirvesi: Türkiye, ABD, Katar ve Mısır Katıldı

Türkiye, ABD, Katar ve Mısır Miami’de Gazze barış planını değerlendirmek için bir araya geldi. Toplantıda ateşkesin sürmesi ve rehinelerin serbest bırakılmasının ardından sürecin ikinci aşamasına geçiş ile Gazze’nin Gazzeliler tarafından yönetilmesine yönelik planlar masaya yatırıldı. Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temsil etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD, Katar ve Mısır temsilcileriyle Miami'de bir araya gelerek Gazze'deki gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye, ABD, Katar ve Mısır temsilcilerinin 19 Aralık'ta ABD'nin Miami kentinde bir araya geldiğini, Gazze’deki gelişmelerin ele alındığı toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temsil ettiğini belirtti.

Sözcü Keçeli, toplantıya ilişkin şu ifadeleri kaydetti:

"Toplantıda Gazze barış planının birinci aşamasının hayata geçirilmesine ilişkin hususlar değerlendirilmiş ve ikinci aşamaya geçiş süreci konusunda fikir alışverişinde bulunulmuştur. Birinci aşamada sağlanan ateşkesin ihlallere rağmen devam ettiği belirtilmiş, rehinelerin serbest bırakılmasının tamamlandığı ve çatışmaların büyük ölçüde durdurulduğu kaydedilmiştir. İkinci aşamaya ilişkin olarak ise Gazze’nin Gazzeliler tarafından yönetilmesini temin edecek düzenlemeler ele alınmış, barış anlaşmasında öngörülen Barış Kurulu ile Uluslararası İstikrar Gücü’ne ilişkin atılacak adımlar değerlendirilmiştir."

RUSYA-UKRAYNA DİPLOMASİSİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli paylaşımında, "Ayrıca Sayın Bakanımız (Hakan Fidan), söz konusu toplantı vesilesiyle Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın durdurulmasına yönelik yürütülen temaslar çerçevesinde Miami’de bulunan yetkililerle görüş alışverişinde bulunmuştur" bilgisini paylaştı.

Miami'deki toplantıya ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ve Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty'nin katılacağı belirtilmişti.

