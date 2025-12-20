Bakan Kurum Açıkladı! 500 Bin Sosyal Konut Projesi'ne Başvuru Sayısı Belli Oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dün başvuruları tamamlanan 500 bin Sosyal Konut Projesi ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Kurum, konut projesine 8 milyon 840 bin kişinin başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Son Güncelleme:
Bakan Kurum Açıkladı! 500 Bin Sosyal Konut Projesi'ne Başvuru Sayısı Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dün başvuruları tamamlanan 500 bin Sosyal Konut Projesi ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Kurum, konut projesine 8 milyon 840 bin kişinin başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Bakan Kurum'un sözleri şöyle:

Süreç boyunca 8 milyon 840 bin vatandaşımız kampanyamıza başvurmuştur. Hem e-Devlet hem banka başvurularıyla tüm kriterlere uyarak geçerli olan başvuru sayısı ise 5 milyon 242 bindir. En çok başvuru aldığımız il İstanbul, onu Ankara ve İzmir izliyor. Yine en çok başvuruda bulunulan kategori ise gençlerimiz. Görüyoruz ki bu projemiz gençlerimiz için umut olmuş. 1 milyon 326 bin gencimiz ev sahibi olmak için başvurmuştur. Bu başvuru oranı da gösteriyor ki; milletimiz projemize inanmıştır. Devletine, liderine bir kez daha güvenmiştir.

'ANAHTARLARI EN KISA SÜREDE SAHİPLERİNE VERECEĞİZ'

Biz de Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde bu güveni 23 yıldır olduğu gibi yine boşa çıkarmayacak, bugüne kadar yüz akı kuruluşumuz TOKİ’mizle 1 milyon 750 bin konut gibi sosyal konut projelerimizde nasıl teslim ettiysek, bu evleri de en kısa sürede tamamlayacak hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. 81 ilde inşa edeceğimiz 500 bin konut için 29 Aralık’ta, yıl bitmeden ilk kuralarımızı çekmeye başlıyoruz.
TOKİ Yüzyılın Konut Projesi’nde Kura Heyecanı! Geri Sayım BaşladıTOKİ Yüzyılın Konut Projesi’nde Kura Heyecanı! Geri Sayım BaşladıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Murat Kurum TOKİ
Son Güncelleme:
DEM Parti İmralı Heyetinden AK Parti'ye Ziyaret İmralı Heyeti-AK Parti Görüşmesi Sonrası İlk Açıklama
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Meclis’te Son Viraj! Bütçe Mesaisi Bitiyor Meclis’te Son Viraj! Bütçe Mesaisi Bitiyor
ÇOK OKUNANLAR
Hande Sarıoğlu Tek Tek İsim Vererek İsyan Etti: Mehmet Akif Ersoy, Fatih Altaylı, Selçuk Tepeli, Kürşad Oğuz... Hande Sarıoğlu Tek Tek İsim Vererek İsyan Etti
Milli Savunma Bakanlığı Açıkladı: Zorunlu Askerlik Sistemi Değişiyor Zorunlu Askerlik Sistemi Değişiyor
Mehmet Akif Ersoy'un Eski Eşi Pınar Erbaş Sessizliğini Bozdu! Dün Akşam Neden Show Tv Yayınına Çıkmadı? Mehmet Akif Ersoy'un Eski Eşi Pınar Erbaş Sessizliğini Bozdu
Uyuşturucu Soruşturmasında Adı Geçiyordu... Sadettin Saran Saç ve Kan Örneği Verdi Sadettin Saran'dan Saç ve Kan Örneği Alınacak
Putin Tek Şartını Açıkladı... 'Bir Daha Saldırmayız' Putin Tek Şartını Açıkladı... 'Bir Daha Saldırmayız'