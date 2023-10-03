Ünlü sokak sanatçısı Banksy’nin kimliği ortaya çıktı

Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy'nin gerçek kimliği ortaya çıktı. İngiltere’de görülen davada hakaret suçlaması yöneltilen Banksy’nin Bristollu 53 yaşındaki Robin Gunningham olduğu iddia edildi.

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Ünlü sokak sanatçısı Banksy’nin kimliği ortaya çıktı

İngiliz sokak sanatçısı Banksy’nin kimliği, hakkında açılan dava ile ortaya çıktı.

Sözcü'nün aktardığına göre, İngiltere’de görülen davada hakaret suçlaması yöneltilen Banksy’nin Bristollu 53 yaşındaki Robin Gunningham olduğu iddia edildi.

Toplumsal sorunlar üzerine yaptığı grafitileriyle tanınan ve sık sık çocuk ve fare resimleri yapan Banksy, dünyanın en meşhur sokak sanatçılarından biri olarak biliniyordu. Kimliğini yıllardır gizleyen Banksy büyük bir gizem yaratmıştı.

2007 yılında Mail on Sunday konuyla ilgili kapsamlı bir araştırma yapmış ve Banksy’nin Gunningham olduğunu iddia etmişti. Fakat bu iddia hiçbir zaman doğrulanmamıştı.

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