Ünlü Oyuncuyla Komşu Çıktı... İşte Akşener'in Gündelik Hali!

Ünlü oyuncu Ümit Erdim, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in komşusu çıktı. Erdim, kızı ile Akşener'in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Ünlü Oyuncuyla Komşu Çıktı... İşte Akşener'in Gündelik Hali!

Ümit Erdim, hem komşusu hem de hemşehrisi olan Meral Akşener ile kızı Ses Erdim'in vakit geçirdiği anları ölümsüzleştirdi.

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Ümit Erdim, 'Meral Teyze’sine iki tekerlekli bisiklet kullanabildiğini anlattı. Komşuculuk kazanacak' ifadelerini kullandı.

Ünlü Oyuncuyla Komşu Çıktı... İşte Akşener'in Gündelik Hali! - Resim : 1

Ünlü oyuncunun paylaşımına yorum yağarken, Akşener'in gündelik hali dikkat çekti.

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