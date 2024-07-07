Yerlikaya Açıkladı: 441 Bin 910 Araca İşlem Yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X’ten yaptığı paylaşımda, yapılan trafik denetimleriyle ilgili bilgi verdi. Ali Yerlikaya, 27 Haziran- 4 Temmuz tarihleri arasında 2 milyon 408 bin 77 aracın denetlendiğini bildirdi. Yerlikaya, denetimlerde toplam 441 bin 910 sürücü ve araca işlem yapıldığını bilgisini paylaştı.

Yerlikaya'nın paylaşım şöyle:

"Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 27 Haziran-4 Temmuz 2024 tarihleri arasında, 2️ Milyon 4️0️8️ bin 7️7️ araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 2️1️5️ sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 1️1️5️ bin 6️62️; periyodik muayenesi yaptırılmamış 2️4️ bin 7️3️8️; emniyet kemeri kullanmayan 2️3️ bin 6️0️9️; sürücü belgesiz araç kullanan 1️4️ bin ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9️ bin 2️8️7️ olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 4️41 bin 9️1️0️ araca/sürücüye işlem yapıldı.”

Bakan Yerlikaya, sürücülere hız kurallarına uymaları ve emniyet kemeri takmayı ihmal etmemeli uyarısı da yaptı.

Kaynak: ANKA