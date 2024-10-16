Üniversite Öğrencisi Rojin'in Tabutunu Kadınlar Omuzladı: Cenazede Gözyaşları Sel Oldu...

Van'da kayıp olarak aranmasının 18'inci gününde cansız halde bulunan Rojin Kabaiş, toprağa verildi. Kabaiş'in cenazesini kadınlar omuzlarken, cenazede gözyaşları sel oldu.

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Türkiye'de kadın cinayetleri arasına bir yenisi daha eklendi. Van'da, 27 Eylül'de kaybolan ve Van Gölü kıyısında arama çalışmalarının 18’inci gününde cansız halde bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi, Diyarbakır'da toprağa verildi. Rojin’in tabutunu kadınlar omuzladı.

Üniversite Öğrencisi Rojin'in Tabutunu Kadınlar Omuzladı: Cenazede Gözyaşları Sel Oldu... - Resim : 1

Van Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin ardından baba Nizamettin Kabaiş ve akrabaları tarafından alınan Rojin Kabaiş'in cenazesi, kara yoluyla Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığına getirildi. Burada Yeniköy Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından tabutu kadınlar omuzladı. Kabaiş'in cenazesi Yeniköy Mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Üniversite Öğrencisi Rojin'in Tabutunu Kadınlar Omuzladı: Cenazede Gözyaşları Sel Oldu... - Resim : 2

Cenazeye, Kabaiş'in yakınlarının yanı sıra Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ve vatandaşlar katıldı.

18 GÜN SONRA CANSIZ HALDE BULUNDU

Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen ve 27 Eylül'den sonra kendisinden haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'in cansız bedeni, dün Tuşba ilçesi Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında bulunmuştu.

Üniversite Öğrencisi Rojin'in Tabutunu Kadınlar Omuzladı: Cenazede Gözyaşları Sel Oldu... - Resim : 3

Rojin’in kaybolduğu günden sonra Bardakçı Mahallesi'ne giriş çıkış yapan yaklaşık 400 araç incelendi. 10 Ekim günü Rojin'e ait başörtüsü sahilde bulunmuştu.

Üniversite Öğrencisi Rojin'in Tabutunu Kadınlar Omuzladı: Cenazede Gözyaşları Sel Oldu... - Resim : 4

Üniversite Öğrencisi Rojin'in Tabutunu Kadınlar Omuzladı: Cenazede Gözyaşları Sel Oldu... - Resim : 5

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