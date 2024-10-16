Rojin Öldürüldü mü? Acılı Ağabeyden Dikkat Çeken Sözler

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş (21), üniversiteye kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır'dan Van'a gelip 25 Eylül günü yurda yerleşmişti.

27 Eylül günü ise kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere ayrılırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde üstünde eşofmanları olan ve turnikeden geçtiği sırada telefonla ilgilendiği görülen Rojin'in kaybolmasından 18 gün sonra acı haber geldi.

ROJİN'İN CANSIZ BEDENİNİ KİM BULDU?

Van Gölü kıyısında başörtüsü bulunan Kabaiş’in cansız bedeninin ise dün Mollakasım Mahallesi’ndeki bahçıvan arkadaşını ziyarete giden Mehmet Emin Ankay tarafından bulunduğu ortaya çıktı.

Saat 14.10 sıralarında bahçıvan arkadaşının bahçeyi sularken kendisinin de Van Gölü sahilinde bir karartı gördüğünü dile getiren Ankay, ne olduğunu merak ederek yaklaşınca ceset olduğunu fark ederek jandarmaya haber verdiğini söyledi. Ankay, jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin kayıp Rojin’e ait olduğunun belirlendiğini ifade etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Rojin'in ölümünü sosyal medyadan şöyle duyurdu:

"27 Eylül 2024 Cuma günü Van’da KYK yurdundan ayrılan ve 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş kızımızın maalesef cansız bedeni ekiplerimiz tarafından Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu. Rojin kızımıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum."

ROJİN CİNAYETE Mİ KURBAN GİTTİ?

Bu gelişme sonrası 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin'in nasıl öldüğü merak konusu oldu. Rojin bir cinayete mi kurban gitti yoksa yüzmek için girdiği Van Gölü'nde boğuldu mu?

18 gün sonra ortaya çıkan genç kızın cansız bedeninin yurda 20 kilometrelik bir sahilde bulunması, cinayet ihtimalini akıllara getirirken kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için genç kızın naaşı, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Rojin Kabaiş'in cenazesi, Van Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Diyarbakır'a gönderildi. Kabaiş'in cenazesi Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda defnedilecek.

"KARDEŞİMİ ÖLDÜRDÜLER"

Gazeteci Didem Arslan Yılmaz, televizyon programında Rojin'in bedeninin bulunduğu yerin görüntüsünü yayınladı ve konumla yurt arasındaki mesafenin 20 kilometre olduğu kaydedildi.

Rojin'in abisi Servet, acı haberi canlı yayın sırasında aldığını ve kardeşinin sudan korktuğunu dile getirdi. Acılı abinin "Kardeşimi öldürdüler" sözleri dikkat çekti.