Ümraniye'deki Hayvan Katliamı Protesto Edildi: 'Dur Demek İçin Buradayız'

GERÇEK GÜNDEM / Ümraniye Belediyesi’ne bağlı faaliyet gösteren Hekimbaşı Sahipsiz Hayvan Barınağı’nda hayvanlara yönelik kötü muamele ve kedi ölümlerine karşı eylem yapıldı. Ümraniye Belediyesi önünde yapılan eyleme pek çok hayvansever katılırken “Susma haykır yaşamak haktır” sloganları atıldı.

Hayvanseverler adına yapılan basın açıklamasını okuyan Ümraniye Kent Savunması Sözcüsü Bulut Can Okuducu “Dün Gebze’de bugün Ümraniye'de özellikle son 1 ayda yaşanan barınak ölümlerinin artmasına sebep olan yasayı protesto etmek ve bu yasaya dayanarak gerçekleştiren katliamlara dur demek için buradayız” dedi.

'CANLARI ÖLDÜRMEK İÇİN SIRAYA GİRDİLER'

Açıklamada hayvanların öldürülmesine yönelik yasa eleştirilirken “2 Ağustos tarihinde çıkarılan ölüm yasası ile birlikte ülkemizde 110 bin kapasiteye sahip hayvan barınağı varken 4 milyon sokak hayvanının bu barınaklara kapatılmasının yolu açılmıştır. 20 yıldır yasaların gereğini yapmayan, kısırlaştırma konusunda yetersiz kalan belediyeler şimdi sokağımızda, evimizde işyerimizde kapımızın önünde beraber yaşadığımız canlarımızı öldürmek için sıraya girdiler” ifadelerine yer verildi.

'HAYVANLARIN ÖLMELERİNE GÖZ YUMULDU'

Gebze’de yaşananların hatırlatıldığı açıklamada “Gebzede öldürüp poşete koydular, Ümraniye'de tarihi geçmiş mamalar vererek canlarımıza kıydılar. bir kafeste onlarca canı bir arada tutarak birbirlerini parçalamasına izin verdiler. Hayvanların dışkılarını temizlemediler hastalık içinde ölmelerine göz yumdular. Ümraniye Belediyesi ölüm barınağında biz ilk defa değil yıllardır aynı ölümleri görüyoruz. Bundan 1 yıl önce yine bu barınakta benzer görüntüler yaşanmıştı” değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada son olarak “Tüm kafesler biz hayvanseverlere açılıncaya kadar mücadelemize devam edeceğimizi bildirir belediyenin halkıyla birlikte çalışmasının vicdani bir sorumluluk olduğunu hatırlatırız” denildi.