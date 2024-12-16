Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a İlginç Protesto! Dev Pankartla Haykırdılar: 'Allah Belamızı Versin'

Ümraniye’de Yeşil Vadi Konakları Sitesi sakinleri, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’a site güvenlik duvarının yıkılması nedeniyle tepki gösterdi. Site sakinleri yıkımın kaçak bir restoran nedeniyle yapıldığını belirtti.

Ana yola bakan iki bina arasına site sakinleri tarafından devasa bir pankart asıldı. Site sakinlerinin pankarta “İsmet Yıldırım, kaçak restoran için site güvenlik duvarını yıktın. Posterini asmış oy da vermiştik. Allah bizim belamızı versin” yazdığı görüldü.

Kaynak: Haber Merkezi