Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a İlginç Protesto! Dev Pankartla Haykırdılar: 'Allah Belamızı Versin'
Ümraniye’de Yeşil Vadi Konakları Sitesi, belediye başkanı İsmet Yıldırım’ı ilginç bir şekilde protesto etti. Site yönetimi tarafından iki bina arasına asılan devasa pankarta “İsmet Yıldırım Posterini asmış oy da vermiştik, Allah bizim belamızı versin” diye yazıldı.
Rıfat Kırcı
Ümraniye’de Yeşil Vadi Konakları Sitesi sakinleri, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’a site güvenlik duvarının yıkılması nedeniyle tepki gösterdi. Site sakinleri yıkımın kaçak bir restoran nedeniyle yapıldığını belirtti.
Ana yola bakan iki bina arasına site sakinleri tarafından devasa bir pankart asıldı. Site sakinlerinin pankarta “İsmet Yıldırım, kaçak restoran için site güvenlik duvarını yıktın. Posterini asmış oy da vermiştik. Allah bizim belamızı versin” yazdığı görüldü.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: