Borsacı Nihat Özçelik Gözaltına Alındı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, halkında yürütülen bir soruşturma çerçevesinde borsacı Nihat Özçelik’i gözaltına aldı.

16 Aralık günü gözaltına alındığı öğrenilen Özçelik’in, ‘tehdit’ ve ‘şantaj’ suçlamayla gözaltına alındığı öğrenildi.

38 YIL HAPİS TALEBİYLE YARGILANIYOR

Özçelik, daha önce hakkında yürütülen bir soruşturma doğrultusunda, emniyet görevlisine rüşvet verip yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla 38 yıla kadar hapis talebiyle yargılanıyordu.

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Kaynak: DHA-İHA