Borsacı Nihat Özçelik Gözaltına Alındı

Borsacı Nihat Özçelik, ‘tehdit ve şantaj’ ile ilgili yürütülen bir soruşturma kapsamında İstanbul’daki evinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Özçelik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Borsacı Nihat Özçelik Gözaltına Alındı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, halkında yürütülen bir soruşturma çerçevesinde borsacı Nihat Özçelik’i gözaltına aldı.

16 Aralık günü gözaltına alındığı öğrenilen Özçelik’in, ‘tehdit’ ve ‘şantaj’ suçlamayla gözaltına alındığı öğrenildi.

38 YIL HAPİS TALEBİYLE YARGILANIYOR

Özçelik, daha önce hakkında yürütülen bir soruşturma doğrultusunda, emniyet görevlisine rüşvet verip yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla 38 yıla kadar hapis talebiyle yargılanıyordu.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: DHA-İHA

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