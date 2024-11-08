Ümraniye Belediye Meclisi Karıştı! Seyirci Locasından Girip CHP'li Üyelere Saldırdılar

Ümraniye Belediye Meclisi'nde toplantı devam ederken seyirci locasından bazı kişiler salona girdi. Bu kişiler CHP'li üyelere saldırdı. CHP Ümraniye Belediyesi Meclis Grup Başkan Vekili Hüseyin Karaköse, "Biz 15-16 arkadaşımızla 80-100 kişinin arasında kaldık" dedi.

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Ümraniye Belediye Meclisi'nde seyirci locasından Meclis salonuna giren bazı kişiler CHP'li üyelere saldırdı. Ümraniye Belediye Meclis Üyesi İbrahim Can Kıran, saldırı görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Kıran, "Ümraniye Belediye Meclisi'nde kadın meclis üyelerimiz ve tüm meclis grubumuz saldırıya uğradı. Saldıran sivil kişiler başta olmak üzere herkes hakkında hukuki tüm haklarımızı saklı tutuyoruz" dedi.

Ümraniye Belediye Meclisi Karıştı! Seyirci Locasından Girip CHP'li Üyelere Saldırdılar - Resim : 1

'SİNMEYECEĞİZ, YILMAYACAĞIZ'

CHP Ümraniye İlçe Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün, CHP Ümraniye Meclis Üyelerimize yapılan saldırıya karşı sinmeyeceğiz, yılmayacağız. Türkiye’nin birinci partisi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu partisiyiz. Türkiye’yi, İstanbul’u ve Ümraniye’yi koruyacak ve hiç kimseye teslim etmeyecek güç ve irade bizlerde mevcuttur" denildi.

Ümraniye Belediye Meclisi Karıştı! Seyirci Locasından Girip CHP'li Üyelere Saldırdılar - Resim : 2

'80-199 KİŞİNİN ARASINDA KALDIK'

CHP Ümraniye Belediyesi Meclis Grup Başkan Vekili Hüseyin Karaköse, olaya ilişkin şunları söyedi:

"Bugün kasım ayının ikinci oturumu perşembe günü için meclis salonuna hep beraber geçtik. Yalnız meclis salonunun önünde normalinden çok daha fazla sayıda bir zabıta ekibiyle meclis salonuna girdik. Seyirci locası ise tabiri caiz hıncahınç bir şekilde doluydu. Meclisimize başladık. Meclisimizdeki söz verme tartışmalarından dolayı meclisimizde tartışmalar yükseldi. Bunun akabinde sırasıyla İbrahim Cankıran arkadaşımız, Meclis Üyemiz Hıdır Öner ve Duygu Doğan arkadaşımızın da içinde bulunduğu ve diğer meclis üyelerimizin de bu arbedenin içinde kaldığı çok talihsiz olayları yaşadık. Seyirci locasından Meclis salonuna inen iktidarın yöneticileri mi, teşkilat mensupları mı bilemiyoruz ve belediye personellerinin olduğunu düşündüğümüz insanlarla, biz 15-16 arkadaşımızla 80-100 kişinin arasında kaldık."

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Kaynak: ANKA

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