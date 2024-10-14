Ümit Özdağ Uçakta Karşılaştığı Fatma Şahin'e Ne Dedi? 'Yüzü Bembeyaz Oldu' Diyerek Açıkladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile ilgili dikkati çeken açıklamalarda bulundu. "Gaziantep çok talihsiz bir şehir" diyen Özdağ, "Bir yandan yıllardır Suriyeli sığınmacıların sessiz işgali altında inliyor diğer yandan ise gözünün içine baka baka sömürülüyor" ifadelerini kullandı. Fatma Şahin ile THY uçağında karşılaştıklarında aralarında geçen konuşmayı paylaşan Özdağ, "Suratı bembeyaz oldu, cevap veremedi" dedi.

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

'YÜZÜ BEMBEYAZ OLDU'

"Gaziantep çok talihsiz bir şehir. Bir yandan yıllardır Suriyeli sığınmacıların sessiz işgali altında inliyor diğer yandan ise gözünün içine baka baka sömürülüyor. Fatma Şahin’e bir gün THY otobüsü içinde uçağa giderken “Fatma hanım, biz iktidara geldiğimiz zaman sizin bize yaptıklarınızın aynısını size yapacağız” dedim. Yüzü bembeyaz oldu. “Ne yaptığınızı biliyorsunuz ve onun için korktunuz” diye devam ettim. Cevap vermedi.

'TÜRK ADALETİ SİZİ BULUR'

Evet, kendilerinden olmayan herkese 3. Sınıf insan muamelesi yapmayı alışkanlık haline getirdiler. İktidara oy vermeyenler Titanik’in 3.sınıf yolcuları gibi. Üst güverte Sefa sürenler gemi batarken kaçacak, geriye kalanlar ise gemi batmasın diye çalışacak. Biz Bandırma Vapuru’ndan buyana deneyimliyiz. Siz kaçarsınız, biz gemiyi yüzdürürüz. Ama nereye giderseniz gidin Türk adaleti sizi kaçtığınız yer de bulur."

Kaynak: Gerçek Gündem