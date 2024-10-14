İstanbul Valisi Sert Konuştu; CHP'li Belediye Başkanı'ndan Yanıt Gecikmedi

İstanbul Valisi Davut Gül, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın “Şişli’deki bütün pis okulları temizleyeceğiz. Bana bir fotoğraf geliyor, veliler okul temizliyor. Devlet yetmiyor, kurumlar çöktü. Bunu kabul edin artık" sözlerine ateş püskürdü. Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Temizlik yapmak istiyorlarsa, pislikten geçilmeyen arka sokaklardan başlayabilirler. Çok paraları varsa, yıllardır ödemedikleri borçlarını ödeyebilirler" dedi. Davut Gül'ün açıklamasının ardından Şahan'dan da yanıt geldi.

Davut Gül, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir kamu yöneticisi olarak görev yaptığım süre içerisinde siyasi tartışmalara girmemeye azami özen gösterdim, göstermekteyim. Ancak Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın “Devlet yetmiyor, kurumlar çöktü, izin versinler okulları temizleyeceğiz.” şeklindeki açıklamaları, siyasi polemikten ziyade devletimizi ve devletimizin kurumlarını acz içinde gösterme amacı taşıdığını değerlendirdiğim için bu açıklamayı yapma gereği hissettim. İstanbul’umuzda toplam 3.963 ilk ve orta dereceli okul bulunuyor. Bu okullarımızda çeşitli statülerde toplam 18.465 temizlik personeli görev yapmaktadır. Bu personelin tüm özlük hakları, kamu kaynaklarından karşılanmaktadır.

'ÇOK PARALARI VARSA BORÇLARINI ÖDESİNLER'

Temizlik yapmak istiyorlarsa, pislikten geçilmeyen arka sokaklardan başlayabilirler. Çok paraları varsa, yıllardır ödemedikleri borçlarını ödeyebilirler. Kendi asli işlerini yaptıktan sonra diğer kamu hizmetlerine ya da öğrencilerimize destek vermek isterlerse bir protokol dahilinde tamamına destek de olabilirler.

'SOSYAL MEDYA BELEDİYECİLİĞİ'

Ama 3.963 okuldan 5 tanesine temizlik personeli desteği, 3 milyon öğrenciden 250 tanesine yemek desteği vererek sosyal medya belediyeciliğiyle laf cambazlığı yapmalarına ve binlerce emekçinin ortaya koyduğu hizmeti karalamalarına müsaade etmeyeceğiz."

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANI'NDAN YANIT

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da Gül'ün açıklamasına şu yanıtı verdi:

"Sayın Valim, sizden takdir beklerken sitem duymak bizi üzdü. Ben de seçilmiş bir kamu yöneticisi olarak belirtmek isterim ki, Milli eğitimimiz de belediyelerimiz de devletin kurumlarıdır. Hepimizin amacı evlatlarımızın sağlıklı bir ortamda eğitim görmelerini sağlamaktır.

Sizi bilgilendirmemiş olabilirler fakat bu fotoğraf, Şişli’de velilerin temizlik yaptığı bir okuldan… Biz kamu hizmetinin nasıl verildiğini görmek için yurttaşımıza bakıyoruz. Yurttaş, devletin aynasıdır. Bu fotoğrafla gördüğümüz ise okulu temizlemek zorunda kalan velilerdir. Takdirlerinize sunarız."

Kaynak: Gerçek Gündem