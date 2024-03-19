Uluslararası STK’dan Hatay’a travma merkezi

11 ilde hissedilen 6 Şubat depremleri, 14 milyon kişiyi doğrudan, 81 milyonu ise dolaylı olarak etkiledi. Kitlesel kayıplar verilirken, ağır travmalar yaşandı. Uzun vadeli iyileşme için bölgedeki çalışmaların sürdürülmesi gerekirken, Dünya İnsani Dayanışma Derneği (World Human Relief | WHR), Hatay’da Uluslararası Travma Önleme ve Rehabilitasyon Merkezi (UTÖMER) açtı. Travma odaklı psikolojik desteği 6 Şubat depremlerinden etkilenenler için erişilebilir kılmayı amaçlayan merkezin 16 Mart’taki açılışına, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, yerel yöneticiler ve gazeteciler katıldı.

Antakya’da konumlanan UTÖMER HATAY’da 5 travma uzmanı psikolog ve 1 sosyal hizmet uzmanı, çocuk, ergen ve yetişkinlere hizmet verecek. Ekipler, merkezde çalışmanın yanı sıra köylere de giderek ruh sağlığını destekleyici çalışmalar yürütecek.

“İyileşmeyen travmalar tekrarlar”

Depremlerden etkilenen herkese uzun vadeli psikolojik destek sağlamayı hedeflediklerini söyleyen

Barış ve İnsan Hakları Savunucusu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Derneğin Kurucu Başkanı ve Direktör Doç. Dr. Ayten Zara, merkezin açılışı vesilesiyle şu açıklamayı yaptı: “WHR olarak, yoksulluğun ve şiddetin üstesinden eğitimle gelinebileceğine inanıyoruz. Bu kapsamda, toplumu şiddete ve travmaya karşı bilinçlendirmek, dezavantajlı bölgelerde sürdürülebilir eğitimler ve ruh sağlığı projeleri yaparak birey ve toplumu güçlendirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Barışçıl bir insanlık umuduyla, şiddet ve travmanın her türüyle mücadele ediyoruz.”

İyileşmeyen travmaların tekrarlayacağına dikkat çeken Doç. Dr. Ayten Zara, “Sesi henüz duyulmamış binlerce kişiye şifa ve güç olacak UTÖMER HATAY’da, 6 Şubat depremlerinin bıraktığı yaraları iyileştirmek, psikolojik etkilerine müdahale etmek, herkes için erişilebilir psikolojik destek ve danışma hizmeti sunmak amacıyla çalışacağız. Önleyici, rehabilite edici ve eğitici programlarla, çok disiplinli bakış açısıyla ve diğer sivil toplum kurumlarının işbirliğiyle, yereldeki travma ve kayıp acılarını rehabilite etmeyi amaçlıyoruz. UTÖMER HATAY, en yüksek insani değerler ve eşitlik ilkesiyle disiplinler arası işbirliğini teşvik eden bir yöntem aracılığıyla, en yüksek kalitede travma çalışmaları sağlayacak” açıklamasını yaptı.

Adana, İstanbul ve Van’dan sonra Hatay’da

WHR, 6 Şubat sonrasında bölgedeki çalışmalarını, insani destek ve travma odaklı psikolojik destek olmak üzere iki başlıkta yürüttü. Hatay Expo’daki insani yardım çalışmaları kapsamında, 590 gönüllüyle 59.115 kişiye destek sağlandı. 109 gönüllüyle de 345 kadın, 69 erkek, 390 ergen ve 1.197 çocuk olmak üzere, toplam 2.001 kişiye yüz yüze psikolojik destek verildi. Hatay’da ayrıca Antakya Mersin, Harbiye Hidropark, Dursunlu, İskenderun Maydanoz, İskenderun Salıpazarı, Kırıkhan Stadyum, Kırıkhan Cephanelik Çadır Kentlerinin yanı sıra, İbrahim Çeçen Konteyner Kenti’nde çalışmalar yürütüldü.

Adana, İstanbul ve Van’daki merkezlerin ardından, sesi henüz duyulmamış binlerce kişiye şifa ve güç olacak dördüncü UTÖMER’i Hatay’da açmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Doç. Dr. Ayten Zara, Dünya İnsani Dayanışma Derneği’nin çalışmaları hakkında da şu bilgileri paylaştı:

“WHR olarak, bir yandan toplumun, hak ihlalleri ve travma konusunda farkındalığını artırmak için çalışıyoruz. Diğer yandan ‘Uluslararası Travma ve İlişki & Aile Çalışmaları’ eğitimleriyle etkili ve güvenli ruh sağlığı çalışanı yetiştiriyoruz. Merkezler açarak travmaya maruz kalanlara ve maruz bırakanlara yönelik ücretsiz psikolojik destek sağlıyoruz. Özellikle afetlerde ve kitlesel travmalarda, yerinde insani ve psikolojik destek hizmeti veriyoruz. Çocuklara yönelik istismarı ve erken yaş zorla evlilikleri önlemek için aile odaklı eğitimler veriyoruz. Anadolu kırsalında köy okulları inşa ediyor, dezavantajlı çocukların eğitime erişmesini sağlıyoruz.”