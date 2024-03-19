7 ay önce UKOME'de reddetmişti; "10 bin taksi plakası çıkartılabilir" diyen Aksu'ya Buğra Gökçe'den tepki

Şehir Plancısı Buğra Gökçe, Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun İstanbul'da bugün 10 bin taksi plakası çıkartılabileceğine yönelik sözlerini eleştirdi.

Gökçe, Aksu'nun 7 ay önce UKOME toplantısında İBB'nin 3 bin taksi plakası çıkartılması teklifini reddettiğini hatırlatarak "O gün İstanbul'un 3 bin taksiye bile ihtiyacı olmadığını söyleyen şahıs bugün 10 bin taksiye ihtiyaç var noktasına gelmiş durumda. UKOME'nin yapısını değiştirerek 5 yıl boyunca tüm tekliflerimizi reddeden, İstanbulluların nitelikli ve güvenli taksi talebine engel olan, İstanbul'da milyonlarca insana taksi çilesi çektirenlere soruyorum, 16 milyon İstanbulluya siyasi ve maddi sebeplerle çektirdiğiniz azabın hesabını nasıl vereceksiniz? 31 Mart'tan sonra taksi plakası teklifi UKOME'ye geldiğinde oyunuzun rengi ne olacak? Tüm İstanbullulara da bu tabloya 31 Mart'ta en güzel cevabı vermelerini öneriyorum" dedi.