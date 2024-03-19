7 ay önce UKOME'de reddetmişti; "10 bin taksi plakası çıkartılabilir" diyen Aksu'ya Buğra Gökçe'den tepki

Şehir Plancısı Buğra Gökçe, Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun açıklamalarına tepki gösterdi. Gökçe, " İstanbul'da milyonlarca insana taksi çilesi çektirenlere soruyorum, 16 milyon İstanbulluya siyasi ve maddi sebeplerle çektirdiğiniz azabın hesabını nasıl vereceksiniz?" diye sordu.

7 ay önce UKOME'de reddetmişti; "10 bin taksi plakası çıkartılabilir" diyen Aksu'ya Buğra Gökçe'den tepki

Şehir Plancısı Buğra Gökçe, Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun İstanbul'da bugün 10 bin taksi plakası çıkartılabileceğine yönelik sözlerini eleştirdi.

Gökçe, Aksu'nun 7 ay önce UKOME toplantısında İBB'nin 3 bin taksi plakası çıkartılması teklifini reddettiğini hatırlatarak "O gün İstanbul'un 3 bin taksiye bile ihtiyacı olmadığını söyleyen şahıs bugün 10 bin taksiye ihtiyaç var noktasına gelmiş durumda. UKOME'nin yapısını değiştirerek 5 yıl boyunca tüm tekliflerimizi reddeden, İstanbulluların nitelikli ve güvenli taksi talebine engel olan, İstanbul'da milyonlarca insana taksi çilesi çektirenlere soruyorum, 16 milyon İstanbulluya siyasi ve maddi sebeplerle çektirdiğiniz azabın hesabını nasıl vereceksiniz? 31 Mart'tan sonra taksi plakası teklifi UKOME'ye geldiğinde oyunuzun rengi ne olacak? Tüm İstanbullulara da bu tabloya 31 Mart'ta en güzel cevabı vermelerini öneriyorum" dedi.

Etiketler
Taksi
Bayram tatili 9 güne çıktı Bayram tatili 9 güne çıktı
Ben Bu Cihana Sığmazam'da veda! ATV'den apar topar yollarını ayırdı Ben Bu Cihana Sığmazam'da veda! ATV'den apar topar yollarını ayırdı
Birce Akalay'dan iyi haber! Onu seven hayranları çok üzülmüştü Birce Akalay'dan iyi haber! Onu seven hayranları çok üzülmüştü
Türk turizmciler Yunan adaları turlarında yüzde 50 artış bekliyor Türk turizmciler Yunan adaları turlarında yüzde 50 artış bekliyor
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın en güzel 25 şehri seçildi! Türkiye'den bir il listeye girdi Dünyanın en güzel 25 şehri seçildi! Türkiye'den bir il listeye girdi
Zengin olacaklar! Çuvalla para kazanacak 3 burç belli oldu Çuvalla para kazanacak 3 burç belli oldu
Mehmet Şimşek işaret etti; BDDK, dolar ve altın için harekete geçti! BDDK, dolar ve altın için harekete geçti!
Uzmanı açıkladı, dolar kuruna fren: 40 TL'yi geçer miydi? Dolar kuruna fren: 40 TL'yi geçer miydi?
Çanakkale anketinde dikkat çeken sonuç: Tam 11 puan fark atıyor Çanakkale anketinde dikkat çeken sonuç