Bayram tatili 9 güne çıktı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı.

Son Güncelleme:
Bayram tatili 9 güne çıktı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şoför Esnafları İle İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu.

BAYRAM TATİLİ UZADI

Erdoğan burada yaptığı açıklamalarda bayram tatilinin 9 güne çıkarıldığını söyledi.

Erdoğan, "Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan tarihinde başlayacaklarını 1,5 günlük sürede idari izinli sayılacaklarını duyurmak istiyorum. Kamuya 9 gün bayram tatili verdik" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:
Osayi Samuel grafitisine ilişkin Kadıköy Belediyesi'nden açıklama Osayi Samuel grafitisine ilişkin Kadıköy Belediyesi'nden açıklama
NOW TV dizisi Kızıl Goncalar'a yeni başrol! İzleyen herkes ters köşe olacak NOW TV dizisi Kızıl Goncalar'a yeni başrol! İzleyen herkes ters köşe olacak
Emekliler açlık ve yoksulluk sınırını hatırlattı: Yatağa aç gidiyoruz Emekliler açlık ve yoksulluk sınırını hatırlattı: Yatağa aç gidiyoruz
Show TV'den flaş transfer! Kızılcık Şerbeti dizisine öyle bir isim geliyor ki... Show TV'den flaş transfer! Kızılcık Şerbeti dizisine öyle bir isim geliyor ki...
DEM Partili 21 kişi gözaltında DEM Partili 21 kişi gözaltında
Türk turizmciler Yunan adaları turlarında yüzde 50 artış bekliyor Türk turizmciler Yunan adaları turlarında yüzde 50 artış bekliyor
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın en güzel 25 şehri seçildi! Türkiye'den bir il listeye girdi Dünyanın en güzel 25 şehri seçildi! Türkiye'den bir il listeye girdi
Zengin olacaklar! Çuvalla para kazanacak 3 burç belli oldu Çuvalla para kazanacak 3 burç belli oldu
Mehmet Şimşek işaret etti; BDDK, dolar ve altın için harekete geçti! BDDK, dolar ve altın için harekete geçti!
Uzmanı açıkladı, dolar kuruna fren: 40 TL'yi geçer miydi? Dolar kuruna fren: 40 TL'yi geçer miydi?
Çanakkale anketinde dikkat çeken sonuç: Tam 11 puan fark atıyor Çanakkale anketinde dikkat çeken sonuç