Bayram tatili 9 güne çıktı
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şoför Esnafları İle İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu.
BAYRAM TATİLİ UZADI
Erdoğan burada yaptığı açıklamalarda bayram tatilinin 9 güne çıkarıldığını söyledi.
Erdoğan, "Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan tarihinde başlayacaklarını 1,5 günlük sürede idari izinli sayılacaklarını duyurmak istiyorum. Kamuya 9 gün bayram tatili verdik" ifadelerini kullandı.
Son Güncelleme: