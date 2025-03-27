Uludağ'daki Faciada Bir Aile Yok Oldu... Yangının Sebebi ve Çıkış Anı Kamerada

Türkiye'nin en önemli kış sporları merkezlerinden biri olan Bursa Uludağ'da bir otelde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti. Bolu'daki facianın üzerinden çok geçmeden meydana gelen yangında otelin konaklama izninin 2 Ocak’ta iptal edildiği açıklanmıştı. İhmaller sonucu 3 kişinin can verdiği yangının çıkış nedeni ortaya çıktı.

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Bursa Uludağ’da, oteller bölgesindeki otelde sabah saatlerinde çıkan yangınla ilgili incelemeler ve soruşturma devam ediyor. Uludağ’da, denetimlerde eksiklikler tespit edildiği için kapatılan otelde çıkan yangının başlayış anı, otelin güvenlik kamerasına yansıdı.

SÜS ÇİÇEĞİNİN TUTUŞMASIYLA YANGIN BAŞLADI

Görüntülerde, bir grup gencin dışarda oturup, pasta ve çerez yiyip çay içtiği, gençlerin ayrılmadan önce şöminenin yanına bıraktıkları köz halindeki mangaldan saat 05.22'de sıçrayan kıvılcımın şöminenin hemen yanında bulunan süs bitkisini tutuşturarak yangına neden olduğu anlar yer aldı.

Uludağ'daki Faciada Bir Aile Yok Oldu... Yangının Sebebi ve Çıkış Anı Kamerada - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

Sabah saatlerinde Uludağ'daki bir otelde yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından sevk edilen 110 personelle yangın söndürülmüştü.

Yangında Milli Kayakçı Berkin Usta ve babası olan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta hayatını kaybederken, anne Fikriye Usta ise ağır yaralandı. Ağır yaralanan Fikriye Usta, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Fikriye Usta da, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında otel müdürü gözaltına alınmıştı. Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Uludağ’daki otel yangınıyla ilgili 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı’nın görevlendirildiğini açıkladı.

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Kaynak: DHA

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