Ülkedeki valilerin yarısı değişti: 57 ile yeni vali ataması yapıldı, AFAD Başkanı da vali yapıldı!

Yeni bakan Yerlikaya ve ekibinin uzun süredir üzerinde çalıştığı valiler kararnamesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlandı. Kararnameyle 57 ilin valisi değişti, kulislerde bir bölümü eski bakan Soylu’ya yakın olduğu konuşulan 16 vali merkeze çekildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra en çok eleştirilen kurumların başında gelen AFAD’ın başkanı Yunus Sezer’in bu görevden alınarak Edirne Valiliği'ne ataması yapıldı. 5 Temmuz’da TBMM Genel Sekreterliği görevini devreden Mehmet Ali Kumbuzoğlu da Aksaray Valiliği’ne atandı. Merkeze çekilen ve görev yeri değiştirilen isimler de dikkati çekti.

KURAN KURSU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI GÜNDEM OLAN VALİ MERKEZE ÇEKİLDİ

Muş’ta bir Kuran kursu açılışında yaptığı konuşmada, “Bakın bu çocuklar Kuran-ı Kerim öğreniyorlar. Ne zaman öğreniyorlar, 4-6 yaş arasında. 12 yaşa kadar Kelime-i Şehadeti öğretmek yasaktı. Nereden nereye geldik. Bu kazanımlar kolay elde edilmedi” diyen İlker Gündüzöz de Muş Valiliğinden merkeze çekildi.

ELAZIĞ DEPREMİ SONRASI "ALGI ÇOK İYİ" DİYEN VALİ MERKEZE

2020’de Elazığ Valisi olduğu dönemde, Elazığ’daki depremden bir süre sonra dönemin İçişleri Bakanı Soylu ile basın toplantısına katılan, açık kalan mikrofon nedeniyle, Soylu’ya söylediği, “Şu an algı çok iyi” sözleri kamuoyuna yansıyan Çetin Oktay Kaldırım, 2020’de Sakarya Valiliğine getirilmişti. Kararname ile Kaldırım da merkeze çekildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesindeki atamalar şöyle:

Adana Valisi Süleyman Elban İzmir Valiliğine, Malatya Valisi Hulusi Şahin Antalya Valiliğine, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş Bursa Valiliğine, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Trabzon Valiliğine atandı. Yavuz Selim Köşger Adana Valisi oldu.

Muğla Valisi Orhan Tavlı Samsun Valiliğine, Samsun Valisi Zülkif Dağlı Çorum Valiliğine, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valiliğine, Antalya Valisi Ersin Yazıcı Malatya Valiliğine, Hulusi Şahin Antalya Valiliğine, Cevdet Atay Şırnak Valiliğine, Yaşar Karadeniz Sakarya Valiliğine, AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valiliğine, atandı. Eski TBMM Genel Sekreteri Ali Kumbuzoğlu Aksaray Valiliği’ne atandı.

Kararnameye göre, İlker Gündüzöz, İnci Sezer Becel, Abdullah Ayaz, Salih Ayhan, Çetin Oktay Kaldırım, Ali Arslantaş, Tuncay Sonel, Ali Fuat Atik, Mustafa Tutulmaz, Fuat Gürel, Osman Bilgin, Oktay Çağatay, Kadir Ekinci, Hüseyin Öner, Kamuran Taşbilek ve Cüneyt Epcim "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.