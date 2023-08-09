Kemerburgaz'da otobüs, 6 metre yüksekten düştü: 29 yaralı

Kemerburgaz'da bir otobüsün 6 metre yükseklikteki köprü üzerinden düşmesi sonucu 29 kişi yaralandı.

Kemerburgaz'da otobüs, 6 metre yüksekten düştü: 29 yaralı

Eyüpsultan Kemerburgaz'da servis otobüsünün köprü üzerinden düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 29 kişi yaralandı.

Işıklar-Ağaçlı yolu üzerindeki köprüde seyreden 34 GEL 771 plakalı servis otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak, yaklaşık 6 metre yükseklikten boş araziye düştü.

İhbar üzerine, bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otobüste sürücü ve 46 kişinin bulunduğu, kazada ilk belirlemelere göre 29 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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