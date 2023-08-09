Güneydoğu sallanıyor: Malatya'da deprem

Türkiye sallanmaya devam ediyor. Bugün de peş peşe depremler oldu. Sabah saatlerinde ilk olarak Kahramanmaraş 3.8 ile sallandı, sonra Hatay'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardından Gaziantep sallandı. Şimdi de Malatya 4.4 ile sallandı.

Prof. Dr. Ahmet Ercan, bu sabah Kahramanmaraş Göksun’da meydana gelen depremle ilgili “Gerginliğin sönmekte olduğunu gösteriyor” yorumunu yaptı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 08.10'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı.

Bir deprem de Hatay'da oldu!

Göksun'daki depremin ardından Hatay'da da büyüklüğü 3.1 olan bir deprem meydana geldi. Kandilli, 08:32'de meydana gelen depremin derinliğini 15 kilometre olarak kaydetti.

GAZİANTEP DE SALLANDI

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Gaziantep'in Islahiye ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 9.08'de gerçekleşen depremin derinliği 5.0 km olarak belirtildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 20.01'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AHMET ERCAN: GERGİNLİĞİN SÖNMEKTE OLDUPUNU GÖSTERİYOR

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, bu sabah Kahramanmaraş Göksun’da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. Ercan, “Sıkıntı yok” dedi.

Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “9 Ağustos 08.10'da Göksun'da olan deprem arttırır. Göksun'da gerginliğin sönmekte olduğunu gösteriyor. Sıkıntı yok” ifadelerini kullandı.