Uğur Mumcu ve katledilen aydınlar anısına: 'Yeniden Cumhuriyet'

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı, 24-31 Ocak günleri arasında düzenlenecek 30. Adalet ve Demokrasi Haftası’nın temasını “Yeniden Cumhuriyet” olarak belirledi. 30. Adalet ve Demokrasi Haftası, 24 Ocak günü saat 10.00’da Batıkent Metro’dan Uğur Mumcu Parkı’na yürüyüş ile başlayacak.

Uğur Mumcu ve katledilen aydınlar anısına: 'Yeniden Cumhuriyet'

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um:ag) öncülüğünde gazeteci yazar Uğur Mumcu ve katledilen aydınlar anısına 24-31 Ocak günleri arasında düzenlenen Adalet ve Demokrasi Haftası’nın 30’uncusunun teması “Yeniden Cumhuriyet” olacak.

Adalet ve Demokrasi Haftası, 24 Ocak’ta 30 yıl önce katledilen araştırmacı-gazeteci Uğur Mumcu anması ile başlayıp 31 Ocak’ta 33 yıl önce öldürülen siyasetçi ve hukukçu Muammer Aksoy’un anması ile son bulacak. Um:ag’ın açıkladığı takvime göre bir hafta boyunca çeşitli katılımcılar ile birçok etkinlik düzenlenecek.

Program şöyle:

24 OCAK:

Saat 10.00: Batıkent Metrodan (GİMSA önü) Uğur Mumcu Parkı’na Yürüyüş

Saat 11.00: Uğur Mumcu Anıtı’na çelenk bırakma ve anma töreni

Düzenleyenler: Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Yenimahalle Belediyesi, Siyasi Partiler, Demokratik Kitle Örgütleri

Saat 12.15: Uğur Mumcu Sesleniyor, Karanfil ve Mumlarımızla Uğur Mumcu’nun Sokağındayız

Dinleti: Uğur Mumcu için söylüyoruz; Unutma Bizi

Düzenleyenler: Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um:ag) ve Çankaya Belediyesi

Saat 14.30:  Anıtmezar Ziyareti, Cebeci Asri Mezarlığı

Tiyatro: “Unutma Bizi” Levent Üzümcü Tiyatrosu

Yazan-Yöneten: Cengiz Toraman

Oyuncular: Orhan Aydın, Levent Üzümcü

Solist: Gülcan Altan

Piyanist: Dengin Ceyhan

Müzik: Zülfü Livaneli, Timur Selçuk, Cem Karaca, Dengin Ceyhan

Saat-Yer: 20.00, Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi, İnce Memed Salonu

Düzenleyenler: Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um:ag), Çankaya Belediyesi

25 OCAK:

Saat, Yer: 15.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Panel: Yeniden Özerk Üniversite

Kolaylaştırıcı: Recep Akdur 

Konuşmacılar: Lale Afrasyap, Suay Karaman, Tolga Yarman

Düzenleyen: Tüm Öğretim Elemanları Derneği (TÜMOD)

Saat, Yer: 17.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Söyleşi: Kürsü ve Söz Sizin “Hedef; Şiddetsiz Türkiye ve Dünya”

Sunucu: Aziyme Arıkan (Genel Sekreter)

Kolaylaştırıcılar: Uzman Psikolog Şenay Ölmez, Doç. Dr. Aysel Sadak İltaş

Konuşmacılar: Şiddetsiz Toplum Derneği Başkanı Rıza Sümer, Katılımcıların konuşmaları, Yanıtlar ve açıklamalar

Düzenleyen: Şiddetsiz Toplum Derneği

Saat, Yer: 19.00: Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Panel: Cumhuriyet’i Yeniden İmar Etmek   

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ruşen Keleş

Konuşmacılar: Murat Karayalçın, Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek

Düzenleyen: TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi

Saat, Yer: 10.00-17.00, Cumhuriyet Kültür Merkezi

Sergi: Karma Fotoğraf Sergisi

Düzenleyen: Güven Baykan, Cumhuriyet Gazetesi

Saat, Yer: 19.00, Prof. Dr. Necmettin Erbakan kongre Merkezi (Mamak)

Panel: Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında demokrasimizin geleceği ve 2023 seçimleri

Konuşmacılar: CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Gazeteci Fatih Ertürk

Düzenleyenler: Sosyal Demokrasi Derneği, CHP Mamak İlçe Başkanlığı

26 OCAK:

Saat, Yer: 13.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Panel: Cumhuriyet, Kadın ve Kazanımlar

Açılış Konuşması: Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Genel Başkanı Meral Güler

Kolaylaştırıcı: Türk Kadınlar Birliği Av. Sema Kendirci

Konuşmacılar: CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, CHP PM üyesi Yaşar Seyman

Düzenleyenler: Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Türk Kadınlar Birliği

Saat, Yer: 16.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Söyleşi, Dinleti: Neleri Özledik?

Konuşmacılar: Gazeteci Faruk Bildirici, Gazeteci Semra Topçu

Düzenleyen: Bahçelievler Deneme Lisesi Mezunları Derneği

Saat, Yer: 18.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Söyleşi: Cumhuriyet Mahkemesi

Konuşmacılar: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesi

27 OCAK:

Saat, Yer: 14.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Panel: Eğitim Sistemimiz İçinde Kadınların Korunması

Kolaylaştırıcı: Zarife Sakarya

Konuşmacılar: Prof. Dr. Murat Gürkan Gülcan, Doç, Dr. Ayhan Ural, Murat Kaymakçı, Erdal Atıcı

Düzenleyen: Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı

Saat, Yer: 17.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Panel: Nasıl Bir İkinci Yüzyıl?

Kolaylaştırıcı: Avukat Mustafa Gökhan Tekşen

Konuşmacılar: Gazeteci Ayşen Şahin, Gazeteci Ünsal Ünlü

Düzenleyen: Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği

Saat, Yer: 19.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Panel: Cumhuriyet’in İkinci Yüzyılında Alternatif Medya ve Araştırmacı Gazetecilik

Konuşmacılar: Akademisyen Vahdet Mesut Ayan, TGS Ankara Şube Başkanı Sibel Hürtaş

Düzenleyen: Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şubesi

Saat, Yer: 20.00 Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi

Tiyatro: Dönemeç, Sui Generis Tiyatro

Yazan: Tankred Dors

Yöneten: Hakkı Kuş

Oyuncular: Hüseyin Akçar, Eren Coşkun, Kutan Gökkaya

Düzenleyenler: Çankaya Belediyesi, Çankaya Kent Konseyi

28 OCAK:

Saat, Yer: 13.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Panel: İran’dan Türkiye’ye Laiklik Mücadelesi 

Sunum: Emel Uzman, Gülen Temur

Kolaylaştırıcı: Avukat Şenal Sarıhan

Konuşmacılar: İlhan Cihaner, Avukat Ceren Kalay Eken, Av. Ömer Öneren

Müzik: Tahir Göktürk

Düzenleyenler: 29 Ekim Kadınları Derneği, Eğit-Der

Saat, Yer: 15.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Panel: Cumhuriyet ve Laikliği Yeniden Düşünmek

Kolaylaştırıcı: Mahmut Arslan

Konuşmacılar: Avukat-Yazar Mustafa Bayram Mısır, Akademisyen-Yazar Fatih Yaşlı

Düzenleyen: Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı

Yer, Saat: 15.00, Cumhuriyet Kültür Merkezi

Panel: Türkiye’de Siyasi Cinayetler

Kolaylaştırıcı: A. Nihat Yavşan

Konuşmacılar: Ömer Faruk Eminağaoğlu, Uluç Gürkan

Düzenleyenler: Ankara CUMOK, Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet Kitapları

Saat, Yer: 16.00, Altındağ Belediyesi Kültür Merkezi

Panel: Cumhuriyet’in 100. Yılında Demokrasimizin Geleceği ve 2023 Seçimleri

Konuşmacılar: Gazeteci, Siyasetçi Mustafa Balbay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba

Düzenleyen: Sosyal Demokrasi Derneği

Saat, Yer: 17.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Panel: Cezasızlık

Açılış Konuşması: Nurten Çağlar Yakış

Kolaylaştırıcı: Nevzat Helvacı

Konuşmacılar: Ertekin Aksüt, Methi Bektaş

Düzenleyen: Türlüye İnsan Hakları Kurumu Vakfı

Saat, Yer: 19.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Panel: Dezenformasyon ve Sansürün Panzehiri: Uğur Mumcu Gazeteciliği

Kolaylaştırıcı: Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı Can Güleryüzlü

Konuşmacılar: Gazeteci Ali Tartanoğlu, Gazeteci Mustafa Mert Bildircin

Düzenleyen: Çağdaş Gazeteciler Derneği

Saat, Yer: 19.30, Batıkent Ahmet Taner Kışlalı Kültür Merkezi

Dinleti: Adalet ve Demokrasi Türküleri, ADD Batıkent Şubesi Türk Halk Müziği Korosu

Düzenleyen: Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD)

29 OCAK:

Saat, Yer: 12.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Panel: Laiklik ve Cumhuriyet

Kolaylaştırıcı: Mimar Mustafa Pınar

Konuşmacılar: Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, PSAKD Genel Başkanı Cuma Erce, 78 Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Emel Sungur, Ankara Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Selim Bayraktar

Düzenleyen: Ankara Dayanışma Derneği

Saat, Yer: 14.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Panel: Cumhuriyet-Laiklik-Kadın

Kolaylaştırıcı: Avukatlar Sendikası Başkanı Selin Aksoy

Konuşmacılar: Öğretim Üyesi Dr. Akasya Kansu Karadağ, Yargıçlar Sendikası Başkanı Ayşe Sarısu Pehlivan, Siyaset Bilimci Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz

Düzenleyenler: Yargıçlar Sendikası, Avukatlar Sendikası

Saat, Yer: 14.00, Keçiören Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi

Söyleşi: Karanlığa Işık Olanlar

Açılış Konuşması: Ankara CUMOK Dönem Sözcüsü Nejdet Özer, ADD Keçiören Şube Başkanı Fahrettin İmamoğlu

Konuşmacı: CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer

Fotoğraf Sergisi: “Sönmeyen Işık Uğur Mumcu” Gürsel Gökçe

Solist: Opera Sanatçısı Ali Yılmaz

Dinleti: ADD Keçiören Şube Korosu

Düzenleyenler: Ankara CUMOK, Dil Derneği, ADD Keçiören Şubesi

Saat, Yer: 17.00,   Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Panel: Sağlıkta Demokratik Mücadele Örneği “HPV Aşı Kazanımı”

Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Asuman Doğan

Konuşmacılar: Eczacı Cem Kılınç, Kadın Dayanışma Komiteleri Sözcüsü Gizem Batı Ayaz, Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği Avukatı Hediye Gökçe Baykal

Düzenleyen: Ankara Tabip Odası

Saat, Yer: 19.00, Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi

Panel-Sinevizyon: Dünden Bugüne Cumhuriyet’in Kayıpları

Kolaylaştırıcı: Gazeteci Sultan Özer

Konuşmacılar: Prof. Dr. Oğuz Oyan, Gazeteci Deniz Zeyrek, Gazeteci Özlem Akarsu Çelik

Dinleti: Kızılırmak Korosu

Düzenleyen: Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu

Yer-Saat: 16.30, Etimesgut Korkut Ata Kültür ve Kongre Merkezi

 Panel: Cumhuriyetin 100. Yılında Demokrasimizin Geleceği ve 2023 Seçimleri

Konuşmacılar: Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Sertaç Eş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç

Düzenleyenler: Sosyal Demokrasi Derneği, CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı

Saat, Yer: 19.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Panel: Yarın İçin Cumhuriyetçi Eğitim

Konuşmacılar: Prof. Dr. İsa Eşme, Prof. Dr. Ahmet Yıldız, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Cemil Kılıç

Düzenleyen: Eğitim İş Ankara 3 No’lu Şube

30 OCAK:

Saat, Yer: 14.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Söyleşi: Cumhuriyetimizin 100. Yılında Gençlik Katılımı ve Gençlik Politikaları

Konuşmacılar: Genç Düşünce Enstitüsü Başkanı Muratcan Işıldak, Genç Düşünce Enstitüsü Gençlik Çalışanı Gülen Tokay, CHP Etimesgut Gençlik Kolları İlçe Başkanı Mert Kozan

Düzenleyen: Genç Düşünce Enstitüsü

Saat, Yer: 15.00, Yüksek Ticaret Marmara üniversitesi İ.İ.B.F Mezunları Derneği Ankara Şubesi Konferans Salonu

Konferans: Demokratik Anayasa

Konuşmacı: CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu

Düzenleyen: Yüksek Ticaret Marmara üniversitesi İ.İ.B.F Mezunları Derneği Ankara Şubesi

Saat, Yer: 17.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Söyleşi: Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması: Yaptıklarımız, Üzerimize Düşenler

Konuşmacı: NÜSED Başkan Yardımcısı Dr. Bayazıt İlhan

Düzenleyen: Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre İçin Sağlıkçılar Derneği (NÜSED)

Saat, Yer: 19.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Panel: Kurucu Felsefe ve Anayasamız

Yöneten: Anayasa Mahkemesi Onursal Başkanı Yekta Güngör Özden

Konuşmacılar: TBB Başkanı Avukat Erinç Sağkan, Ankara Barosu Başkanı Avukat Mustafa Köroğlu, Türk Hukuk Kurumu Yönetim Kurulu üyesi Avukat Oğulcan Durukan

Düzenleyen: Türk Hukuk Kurumu (THK)

31 OCAK:

Saat, Yer: 14.00 Cebeci Asri Mezarlığı, Muammer Aksoy’u Anma Anıtmezar Ziyareti

Düzenleyenler: ADD, Türk Hukuk Kurumu, Ankara Barosu

Saat, Yer: 15.30, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Söyleşi: Cumhuriyet

Konuşmacılar: ADD Genel Başkanı M. Hüsnü Bozkurt, THK Başkanı Avukat Nail Gürman, Ankara Barosu Başkanı Avukat Mustafa Köroğlu

Düzenleyen: ADD, Türk Hukuk Kurumu, Ankara Barosu

Saat, Yer: 19.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Ödül Töreni: Yılın Atatürkçüsü

Düzenleyen: ADD

Kapanış Konuşması: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Ankara Gençlik Birimi

Saat, Yer: 19.30, Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi

Dinleti: Suavi

Düzenleyenler: Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um:ag), Çankaya Belediyesi ve Katılımcı Kuruluşlar

Kaynak: ANKA

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