Uğur Mumcu ve katledilen aydınlar anısına: 'Yeniden Cumhuriyet'
Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı, 24-31 Ocak günleri arasında düzenlenecek 30. Adalet ve Demokrasi Haftası’nın temasını “Yeniden Cumhuriyet” olarak belirledi. 30. Adalet ve Demokrasi Haftası, 24 Ocak günü saat 10.00’da Batıkent Metro’dan Uğur Mumcu Parkı’na yürüyüş ile başlayacak.
Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um:ag) öncülüğünde gazeteci yazar Uğur Mumcu ve katledilen aydınlar anısına 24-31 Ocak günleri arasında düzenlenen Adalet ve Demokrasi Haftası’nın 30’uncusunun teması “Yeniden Cumhuriyet” olacak.
Adalet ve Demokrasi Haftası, 24 Ocak’ta 30 yıl önce katledilen araştırmacı-gazeteci Uğur Mumcu anması ile başlayıp 31 Ocak’ta 33 yıl önce öldürülen siyasetçi ve hukukçu Muammer Aksoy’un anması ile son bulacak. Um:ag’ın açıkladığı takvime göre bir hafta boyunca çeşitli katılımcılar ile birçok etkinlik düzenlenecek.
Program şöyle:
24 OCAK:
Saat 10.00: Batıkent Metrodan (GİMSA önü) Uğur Mumcu Parkı’na Yürüyüş
Saat 11.00: Uğur Mumcu Anıtı’na çelenk bırakma ve anma töreni
Düzenleyenler: Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Yenimahalle Belediyesi, Siyasi Partiler, Demokratik Kitle Örgütleri
Saat 12.15: Uğur Mumcu Sesleniyor, Karanfil ve Mumlarımızla Uğur Mumcu’nun Sokağındayız
Dinleti: Uğur Mumcu için söylüyoruz; Unutma Bizi
Düzenleyenler: Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um:ag) ve Çankaya Belediyesi
Saat 14.30: Anıtmezar Ziyareti, Cebeci Asri Mezarlığı
Tiyatro: “Unutma Bizi” Levent Üzümcü Tiyatrosu
Yazan-Yöneten: Cengiz Toraman
Oyuncular: Orhan Aydın, Levent Üzümcü
Solist: Gülcan Altan
Piyanist: Dengin Ceyhan
Müzik: Zülfü Livaneli, Timur Selçuk, Cem Karaca, Dengin Ceyhan
Saat-Yer: 20.00, Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi, İnce Memed Salonu
Düzenleyenler: Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um:ag), Çankaya Belediyesi
25 OCAK:
Saat, Yer: 15.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi
Panel: Yeniden Özerk Üniversite
Kolaylaştırıcı: Recep Akdur
Konuşmacılar: Lale Afrasyap, Suay Karaman, Tolga Yarman
Düzenleyen: Tüm Öğretim Elemanları Derneği (TÜMOD)
Saat, Yer: 17.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi
Söyleşi: Kürsü ve Söz Sizin “Hedef; Şiddetsiz Türkiye ve Dünya”
Sunucu: Aziyme Arıkan (Genel Sekreter)
Kolaylaştırıcılar: Uzman Psikolog Şenay Ölmez, Doç. Dr. Aysel Sadak İltaş
Konuşmacılar: Şiddetsiz Toplum Derneği Başkanı Rıza Sümer, Katılımcıların konuşmaları, Yanıtlar ve açıklamalar
Düzenleyen: Şiddetsiz Toplum Derneği
Saat, Yer: 19.00: Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi
Panel: Cumhuriyet’i Yeniden İmar Etmek
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ruşen Keleş
Konuşmacılar: Murat Karayalçın, Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek
Düzenleyen: TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Saat, Yer: 10.00-17.00, Cumhuriyet Kültür Merkezi
Sergi: Karma Fotoğraf Sergisi
Düzenleyen: Güven Baykan, Cumhuriyet Gazetesi
Saat, Yer: 19.00, Prof. Dr. Necmettin Erbakan kongre Merkezi (Mamak)
Panel: Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında demokrasimizin geleceği ve 2023 seçimleri
Konuşmacılar: CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Gazeteci Fatih Ertürk
Düzenleyenler: Sosyal Demokrasi Derneği, CHP Mamak İlçe Başkanlığı
26 OCAK:
Saat, Yer: 13.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi
Panel: Cumhuriyet, Kadın ve Kazanımlar
Açılış Konuşması: Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Genel Başkanı Meral Güler
Kolaylaştırıcı: Türk Kadınlar Birliği Av. Sema Kendirci
Konuşmacılar: CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, CHP PM üyesi Yaşar Seyman
Düzenleyenler: Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Türk Kadınlar Birliği
Saat, Yer: 16.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi
Söyleşi, Dinleti: Neleri Özledik?
Konuşmacılar: Gazeteci Faruk Bildirici, Gazeteci Semra Topçu
Düzenleyen: Bahçelievler Deneme Lisesi Mezunları Derneği
Saat, Yer: 18.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi
Söyleşi: Cumhuriyet Mahkemesi
Konuşmacılar: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesi
27 OCAK:
Saat, Yer: 14.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi
Panel: Eğitim Sistemimiz İçinde Kadınların Korunması
Kolaylaştırıcı: Zarife Sakarya
Konuşmacılar: Prof. Dr. Murat Gürkan Gülcan, Doç, Dr. Ayhan Ural, Murat Kaymakçı, Erdal Atıcı
Düzenleyen: Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı
Saat, Yer: 17.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi
Panel: Nasıl Bir İkinci Yüzyıl?
Kolaylaştırıcı: Avukat Mustafa Gökhan Tekşen
Konuşmacılar: Gazeteci Ayşen Şahin, Gazeteci Ünsal Ünlü
Düzenleyen: Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği
Saat, Yer: 19.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi
Panel: Cumhuriyet’in İkinci Yüzyılında Alternatif Medya ve Araştırmacı Gazetecilik
Konuşmacılar: Akademisyen Vahdet Mesut Ayan, TGS Ankara Şube Başkanı Sibel Hürtaş
Düzenleyen: Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şubesi
Saat, Yer: 20.00 Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi
Tiyatro: Dönemeç, Sui Generis Tiyatro
Yazan: Tankred Dors
Yöneten: Hakkı Kuş
Oyuncular: Hüseyin Akçar, Eren Coşkun, Kutan Gökkaya
Düzenleyenler: Çankaya Belediyesi, Çankaya Kent Konseyi
28 OCAK:
Saat, Yer: 13.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi
Panel: İran’dan Türkiye’ye Laiklik Mücadelesi
Sunum: Emel Uzman, Gülen Temur
Kolaylaştırıcı: Avukat Şenal Sarıhan
Konuşmacılar: İlhan Cihaner, Avukat Ceren Kalay Eken, Av. Ömer Öneren
Müzik: Tahir Göktürk
Düzenleyenler: 29 Ekim Kadınları Derneği, Eğit-Der
Saat, Yer: 15.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi
Panel: Cumhuriyet ve Laikliği Yeniden Düşünmek
Kolaylaştırıcı: Mahmut Arslan
Konuşmacılar: Avukat-Yazar Mustafa Bayram Mısır, Akademisyen-Yazar Fatih Yaşlı
Düzenleyen: Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı
Yer, Saat: 15.00, Cumhuriyet Kültür Merkezi
Panel: Türkiye’de Siyasi Cinayetler
Kolaylaştırıcı: A. Nihat Yavşan
Konuşmacılar: Ömer Faruk Eminağaoğlu, Uluç Gürkan
Düzenleyenler: Ankara CUMOK, Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet Kitapları
Saat, Yer: 16.00, Altındağ Belediyesi Kültür Merkezi
Panel: Cumhuriyet’in 100. Yılında Demokrasimizin Geleceği ve 2023 Seçimleri
Konuşmacılar: Gazeteci, Siyasetçi Mustafa Balbay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba
Düzenleyen: Sosyal Demokrasi Derneği
Saat, Yer: 17.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi
Panel: Cezasızlık
Açılış Konuşması: Nurten Çağlar Yakış
Kolaylaştırıcı: Nevzat Helvacı
Konuşmacılar: Ertekin Aksüt, Methi Bektaş
Düzenleyen: Türlüye İnsan Hakları Kurumu Vakfı
Saat, Yer: 19.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi
Panel: Dezenformasyon ve Sansürün Panzehiri: Uğur Mumcu Gazeteciliği
Kolaylaştırıcı: Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı Can Güleryüzlü
Konuşmacılar: Gazeteci Ali Tartanoğlu, Gazeteci Mustafa Mert Bildircin
Düzenleyen: Çağdaş Gazeteciler Derneği
Saat, Yer: 19.30, Batıkent Ahmet Taner Kışlalı Kültür Merkezi
Dinleti: Adalet ve Demokrasi Türküleri, ADD Batıkent Şubesi Türk Halk Müziği Korosu
Düzenleyen: Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD)
29 OCAK:
Saat, Yer: 12.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi
Panel: Laiklik ve Cumhuriyet
Kolaylaştırıcı: Mimar Mustafa Pınar
Konuşmacılar: Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, PSAKD Genel Başkanı Cuma Erce, 78 Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Emel Sungur, Ankara Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Selim Bayraktar
Düzenleyen: Ankara Dayanışma Derneği
Saat, Yer: 14.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi
Panel: Cumhuriyet-Laiklik-Kadın
Kolaylaştırıcı: Avukatlar Sendikası Başkanı Selin Aksoy
Konuşmacılar: Öğretim Üyesi Dr. Akasya Kansu Karadağ, Yargıçlar Sendikası Başkanı Ayşe Sarısu Pehlivan, Siyaset Bilimci Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz
Düzenleyenler: Yargıçlar Sendikası, Avukatlar Sendikası
Saat, Yer: 14.00, Keçiören Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi
Söyleşi: Karanlığa Işık Olanlar
Açılış Konuşması: Ankara CUMOK Dönem Sözcüsü Nejdet Özer, ADD Keçiören Şube Başkanı Fahrettin İmamoğlu
Konuşmacı: CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer
Fotoğraf Sergisi: “Sönmeyen Işık Uğur Mumcu” Gürsel Gökçe
Solist: Opera Sanatçısı Ali Yılmaz
Dinleti: ADD Keçiören Şube Korosu
Düzenleyenler: Ankara CUMOK, Dil Derneği, ADD Keçiören Şubesi
Saat, Yer: 17.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi
Panel: Sağlıkta Demokratik Mücadele Örneği “HPV Aşı Kazanımı”
Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Asuman Doğan
Konuşmacılar: Eczacı Cem Kılınç, Kadın Dayanışma Komiteleri Sözcüsü Gizem Batı Ayaz, Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği Avukatı Hediye Gökçe Baykal
Düzenleyen: Ankara Tabip Odası
Saat, Yer: 19.00, Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi
Panel-Sinevizyon: Dünden Bugüne Cumhuriyet’in Kayıpları
Kolaylaştırıcı: Gazeteci Sultan Özer
Konuşmacılar: Prof. Dr. Oğuz Oyan, Gazeteci Deniz Zeyrek, Gazeteci Özlem Akarsu Çelik
Dinleti: Kızılırmak Korosu
Düzenleyen: Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu
Yer-Saat: 16.30, Etimesgut Korkut Ata Kültür ve Kongre Merkezi
Panel: Cumhuriyetin 100. Yılında Demokrasimizin Geleceği ve 2023 Seçimleri
Konuşmacılar: Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Sertaç Eş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç
Düzenleyenler: Sosyal Demokrasi Derneği, CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı
Saat, Yer: 19.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi
Panel: Yarın İçin Cumhuriyetçi Eğitim
Konuşmacılar: Prof. Dr. İsa Eşme, Prof. Dr. Ahmet Yıldız, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Cemil Kılıç
Düzenleyen: Eğitim İş Ankara 3 No’lu Şube
30 OCAK:
Saat, Yer: 14.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi
Söyleşi: Cumhuriyetimizin 100. Yılında Gençlik Katılımı ve Gençlik Politikaları
Konuşmacılar: Genç Düşünce Enstitüsü Başkanı Muratcan Işıldak, Genç Düşünce Enstitüsü Gençlik Çalışanı Gülen Tokay, CHP Etimesgut Gençlik Kolları İlçe Başkanı Mert Kozan
Düzenleyen: Genç Düşünce Enstitüsü
Saat, Yer: 15.00, Yüksek Ticaret Marmara üniversitesi İ.İ.B.F Mezunları Derneği Ankara Şubesi Konferans Salonu
Konferans: Demokratik Anayasa
Konuşmacı: CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu
Düzenleyen: Yüksek Ticaret Marmara üniversitesi İ.İ.B.F Mezunları Derneği Ankara Şubesi
Saat, Yer: 17.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi
Söyleşi: Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması: Yaptıklarımız, Üzerimize Düşenler
Konuşmacı: NÜSED Başkan Yardımcısı Dr. Bayazıt İlhan
Düzenleyen: Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre İçin Sağlıkçılar Derneği (NÜSED)
Saat, Yer: 19.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi
Panel: Kurucu Felsefe ve Anayasamız
Yöneten: Anayasa Mahkemesi Onursal Başkanı Yekta Güngör Özden
Konuşmacılar: TBB Başkanı Avukat Erinç Sağkan, Ankara Barosu Başkanı Avukat Mustafa Köroğlu, Türk Hukuk Kurumu Yönetim Kurulu üyesi Avukat Oğulcan Durukan
Düzenleyen: Türk Hukuk Kurumu (THK)
31 OCAK:
Saat, Yer: 14.00 Cebeci Asri Mezarlığı, Muammer Aksoy’u Anma Anıtmezar Ziyareti
Düzenleyenler: ADD, Türk Hukuk Kurumu, Ankara Barosu
Saat, Yer: 15.30, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi
Söyleşi: Cumhuriyet
Konuşmacılar: ADD Genel Başkanı M. Hüsnü Bozkurt, THK Başkanı Avukat Nail Gürman, Ankara Barosu Başkanı Avukat Mustafa Köroğlu
Düzenleyen: ADD, Türk Hukuk Kurumu, Ankara Barosu
Saat, Yer: 19.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi
Ödül Töreni: Yılın Atatürkçüsü
Düzenleyen: ADD
Kapanış Konuşması: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Ankara Gençlik Birimi
Saat, Yer: 19.30, Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi
Dinleti: Suavi
Düzenleyenler: Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um:ag), Çankaya Belediyesi ve Katılımcı Kuruluşlar
Kaynak: ANKA