Uğur Mumcu ve katledilen aydınlar anısına: 'Yeniden Cumhuriyet'

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um:ag) öncülüğünde gazeteci yazar Uğur Mumcu ve katledilen aydınlar anısına 24-31 Ocak günleri arasında düzenlenen Adalet ve Demokrasi Haftası’nın 30’uncusunun teması “Yeniden Cumhuriyet” olacak.

Adalet ve Demokrasi Haftası, 24 Ocak’ta 30 yıl önce katledilen araştırmacı-gazeteci Uğur Mumcu anması ile başlayıp 31 Ocak’ta 33 yıl önce öldürülen siyasetçi ve hukukçu Muammer Aksoy’un anması ile son bulacak. Um:ag’ın açıkladığı takvime göre bir hafta boyunca çeşitli katılımcılar ile birçok etkinlik düzenlenecek.

Program şöyle:

24 OCAK:

Saat 10.00: Batıkent Metrodan (GİMSA önü) Uğur Mumcu Parkı’na Yürüyüş

Saat 11.00: Uğur Mumcu Anıtı’na çelenk bırakma ve anma töreni

Düzenleyenler: Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Yenimahalle Belediyesi, Siyasi Partiler, Demokratik Kitle Örgütleri

Saat 12.15: Uğur Mumcu Sesleniyor, Karanfil ve Mumlarımızla Uğur Mumcu’nun Sokağındayız

Dinleti: Uğur Mumcu için söylüyoruz; Unutma Bizi

Düzenleyenler: Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um:ag) ve Çankaya Belediyesi

Saat 14.30: Anıtmezar Ziyareti, Cebeci Asri Mezarlığı

Tiyatro: “Unutma Bizi” Levent Üzümcü Tiyatrosu

Yazan-Yöneten: Cengiz Toraman

Oyuncular: Orhan Aydın, Levent Üzümcü

Solist: Gülcan Altan

Piyanist: Dengin Ceyhan

Müzik: Zülfü Livaneli, Timur Selçuk, Cem Karaca, Dengin Ceyhan

Saat-Yer: 20.00, Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi, İnce Memed Salonu

Düzenleyenler: Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um:ag), Çankaya Belediyesi

25 OCAK:

Saat, Yer: 15.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Panel: Yeniden Özerk Üniversite

Kolaylaştırıcı: Recep Akdur

Konuşmacılar: Lale Afrasyap, Suay Karaman, Tolga Yarman

Düzenleyen: Tüm Öğretim Elemanları Derneği (TÜMOD)

Saat, Yer: 17.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Söyleşi: Kürsü ve Söz Sizin “Hedef; Şiddetsiz Türkiye ve Dünya”

Sunucu: Aziyme Arıkan (Genel Sekreter)

Kolaylaştırıcılar: Uzman Psikolog Şenay Ölmez, Doç. Dr. Aysel Sadak İltaş

Konuşmacılar: Şiddetsiz Toplum Derneği Başkanı Rıza Sümer, Katılımcıların konuşmaları, Yanıtlar ve açıklamalar

Düzenleyen: Şiddetsiz Toplum Derneği

Saat, Yer: 19.00: Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Panel: Cumhuriyet’i Yeniden İmar Etmek

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ruşen Keleş

Konuşmacılar: Murat Karayalçın, Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek

Düzenleyen: TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi

Saat, Yer: 10.00-17.00, Cumhuriyet Kültür Merkezi

Sergi: Karma Fotoğraf Sergisi

Düzenleyen: Güven Baykan, Cumhuriyet Gazetesi

Saat, Yer: 19.00, Prof. Dr. Necmettin Erbakan kongre Merkezi (Mamak)

Panel: Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında demokrasimizin geleceği ve 2023 seçimleri

Konuşmacılar: CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Gazeteci Fatih Ertürk

Düzenleyenler: Sosyal Demokrasi Derneği, CHP Mamak İlçe Başkanlığı

26 OCAK:

Saat, Yer: 13.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Panel: Cumhuriyet, Kadın ve Kazanımlar

Açılış Konuşması: Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Genel Başkanı Meral Güler

Kolaylaştırıcı: Türk Kadınlar Birliği Av. Sema Kendirci

Konuşmacılar: CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, CHP PM üyesi Yaşar Seyman

Düzenleyenler: Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Türk Kadınlar Birliği

Saat, Yer: 16.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Söyleşi, Dinleti: Neleri Özledik?

Konuşmacılar: Gazeteci Faruk Bildirici, Gazeteci Semra Topçu

Düzenleyen: Bahçelievler Deneme Lisesi Mezunları Derneği

Saat, Yer: 18.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Söyleşi: Cumhuriyet Mahkemesi

Konuşmacılar: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesi

27 OCAK:

Saat, Yer: 14.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Panel: Eğitim Sistemimiz İçinde Kadınların Korunması

Kolaylaştırıcı: Zarife Sakarya

Konuşmacılar: Prof. Dr. Murat Gürkan Gülcan, Doç, Dr. Ayhan Ural, Murat Kaymakçı, Erdal Atıcı

Düzenleyen: Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı

Saat, Yer: 17.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Panel: Nasıl Bir İkinci Yüzyıl?

Kolaylaştırıcı: Avukat Mustafa Gökhan Tekşen

Konuşmacılar: Gazeteci Ayşen Şahin, Gazeteci Ünsal Ünlü

Düzenleyen: Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği

Saat, Yer: 19.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Panel: Cumhuriyet’in İkinci Yüzyılında Alternatif Medya ve Araştırmacı Gazetecilik

Konuşmacılar: Akademisyen Vahdet Mesut Ayan, TGS Ankara Şube Başkanı Sibel Hürtaş

Düzenleyen: Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şubesi

Saat, Yer: 20.00 Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi

Tiyatro: Dönemeç, Sui Generis Tiyatro

Yazan: Tankred Dors

Yöneten: Hakkı Kuş

Oyuncular: Hüseyin Akçar, Eren Coşkun, Kutan Gökkaya

Düzenleyenler: Çankaya Belediyesi, Çankaya Kent Konseyi

28 OCAK:

Saat, Yer: 13.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Panel: İran’dan Türkiye’ye Laiklik Mücadelesi

Sunum: Emel Uzman, Gülen Temur

Kolaylaştırıcı: Avukat Şenal Sarıhan

Konuşmacılar: İlhan Cihaner, Avukat Ceren Kalay Eken, Av. Ömer Öneren

Müzik: Tahir Göktürk

Düzenleyenler: 29 Ekim Kadınları Derneği, Eğit-Der

Saat, Yer: 15.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Panel: Cumhuriyet ve Laikliği Yeniden Düşünmek

Kolaylaştırıcı: Mahmut Arslan

Konuşmacılar: Avukat-Yazar Mustafa Bayram Mısır, Akademisyen-Yazar Fatih Yaşlı

Düzenleyen: Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı

Yer, Saat: 15.00, Cumhuriyet Kültür Merkezi

Panel: Türkiye’de Siyasi Cinayetler

Kolaylaştırıcı: A. Nihat Yavşan

Konuşmacılar: Ömer Faruk Eminağaoğlu, Uluç Gürkan

Düzenleyenler: Ankara CUMOK, Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet Kitapları

Saat, Yer: 16.00, Altındağ Belediyesi Kültür Merkezi

Panel: Cumhuriyet’in 100. Yılında Demokrasimizin Geleceği ve 2023 Seçimleri

Konuşmacılar: Gazeteci, Siyasetçi Mustafa Balbay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba

Düzenleyen: Sosyal Demokrasi Derneği

Saat, Yer: 17.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Panel: Cezasızlık

Açılış Konuşması: Nurten Çağlar Yakış

Kolaylaştırıcı: Nevzat Helvacı

Konuşmacılar: Ertekin Aksüt, Methi Bektaş

Düzenleyen: Türlüye İnsan Hakları Kurumu Vakfı

Saat, Yer: 19.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Panel: Dezenformasyon ve Sansürün Panzehiri: Uğur Mumcu Gazeteciliği

Kolaylaştırıcı: Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı Can Güleryüzlü

Konuşmacılar: Gazeteci Ali Tartanoğlu, Gazeteci Mustafa Mert Bildircin

Düzenleyen: Çağdaş Gazeteciler Derneği

Saat, Yer: 19.30, Batıkent Ahmet Taner Kışlalı Kültür Merkezi

Dinleti: Adalet ve Demokrasi Türküleri, ADD Batıkent Şubesi Türk Halk Müziği Korosu

Düzenleyen: Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD)

29 OCAK:

Saat, Yer: 12.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Panel: Laiklik ve Cumhuriyet

Kolaylaştırıcı: Mimar Mustafa Pınar

Konuşmacılar: Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, PSAKD Genel Başkanı Cuma Erce, 78 Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Emel Sungur, Ankara Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Selim Bayraktar

Düzenleyen: Ankara Dayanışma Derneği

Saat, Yer: 14.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Panel: Cumhuriyet-Laiklik-Kadın

Kolaylaştırıcı: Avukatlar Sendikası Başkanı Selin Aksoy

Konuşmacılar: Öğretim Üyesi Dr. Akasya Kansu Karadağ, Yargıçlar Sendikası Başkanı Ayşe Sarısu Pehlivan, Siyaset Bilimci Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz

Düzenleyenler: Yargıçlar Sendikası, Avukatlar Sendikası

Saat, Yer: 14.00, Keçiören Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi

Söyleşi: Karanlığa Işık Olanlar

Açılış Konuşması: Ankara CUMOK Dönem Sözcüsü Nejdet Özer, ADD Keçiören Şube Başkanı Fahrettin İmamoğlu

Konuşmacı: CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer

Fotoğraf Sergisi: “Sönmeyen Işık Uğur Mumcu” Gürsel Gökçe

Solist: Opera Sanatçısı Ali Yılmaz

Dinleti: ADD Keçiören Şube Korosu

Düzenleyenler: Ankara CUMOK, Dil Derneği, ADD Keçiören Şubesi

Saat, Yer: 17.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Panel: Sağlıkta Demokratik Mücadele Örneği “HPV Aşı Kazanımı”

Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Asuman Doğan

Konuşmacılar: Eczacı Cem Kılınç, Kadın Dayanışma Komiteleri Sözcüsü Gizem Batı Ayaz, Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği Avukatı Hediye Gökçe Baykal

Düzenleyen: Ankara Tabip Odası

Saat, Yer: 19.00, Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi

Panel-Sinevizyon: Dünden Bugüne Cumhuriyet’in Kayıpları

Kolaylaştırıcı: Gazeteci Sultan Özer

Konuşmacılar: Prof. Dr. Oğuz Oyan, Gazeteci Deniz Zeyrek, Gazeteci Özlem Akarsu Çelik

Dinleti: Kızılırmak Korosu

Düzenleyen: Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu

Yer-Saat: 16.30, Etimesgut Korkut Ata Kültür ve Kongre Merkezi

Panel: Cumhuriyetin 100. Yılında Demokrasimizin Geleceği ve 2023 Seçimleri

Konuşmacılar: Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Sertaç Eş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç

Düzenleyenler: Sosyal Demokrasi Derneği, CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı

Saat, Yer: 19.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Panel: Yarın İçin Cumhuriyetçi Eğitim

Konuşmacılar: Prof. Dr. İsa Eşme, Prof. Dr. Ahmet Yıldız, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Cemil Kılıç

Düzenleyen: Eğitim İş Ankara 3 No’lu Şube

30 OCAK:

Saat, Yer: 14.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Söyleşi: Cumhuriyetimizin 100. Yılında Gençlik Katılımı ve Gençlik Politikaları

Konuşmacılar: Genç Düşünce Enstitüsü Başkanı Muratcan Işıldak, Genç Düşünce Enstitüsü Gençlik Çalışanı Gülen Tokay, CHP Etimesgut Gençlik Kolları İlçe Başkanı Mert Kozan

Düzenleyen: Genç Düşünce Enstitüsü

Saat, Yer: 15.00, Yüksek Ticaret Marmara üniversitesi İ.İ.B.F Mezunları Derneği Ankara Şubesi Konferans Salonu

Konferans: Demokratik Anayasa

Konuşmacı: CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu

Düzenleyen: Yüksek Ticaret Marmara üniversitesi İ.İ.B.F Mezunları Derneği Ankara Şubesi

Saat, Yer: 17.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Söyleşi: Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması: Yaptıklarımız, Üzerimize Düşenler

Konuşmacı: NÜSED Başkan Yardımcısı Dr. Bayazıt İlhan

Düzenleyen: Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre İçin Sağlıkçılar Derneği (NÜSED)

Saat, Yer: 19.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Panel: Kurucu Felsefe ve Anayasamız

Yöneten: Anayasa Mahkemesi Onursal Başkanı Yekta Güngör Özden

Konuşmacılar: TBB Başkanı Avukat Erinç Sağkan, Ankara Barosu Başkanı Avukat Mustafa Köroğlu, Türk Hukuk Kurumu Yönetim Kurulu üyesi Avukat Oğulcan Durukan

Düzenleyen: Türk Hukuk Kurumu (THK)

31 OCAK:

Saat, Yer: 14.00 Cebeci Asri Mezarlığı, Muammer Aksoy’u Anma Anıtmezar Ziyareti

Düzenleyenler: ADD, Türk Hukuk Kurumu, Ankara Barosu

Saat, Yer: 15.30, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Söyleşi: Cumhuriyet

Konuşmacılar: ADD Genel Başkanı M. Hüsnü Bozkurt, THK Başkanı Avukat Nail Gürman, Ankara Barosu Başkanı Avukat Mustafa Köroğlu

Düzenleyen: ADD, Türk Hukuk Kurumu, Ankara Barosu

Saat, Yer: 19.00, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Ödül Töreni: Yılın Atatürkçüsü

Düzenleyen: ADD

Kapanış Konuşması: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Ankara Gençlik Birimi

Saat, Yer: 19.30, Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi

Dinleti: Suavi

Düzenleyenler: Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um:ag), Çankaya Belediyesi ve Katılımcı Kuruluşlar

Kaynak: ANKA