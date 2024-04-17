Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara G. ortaya çıktı, DNA sonucuna itiraz edecekler

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun açıklamalarıyla gündeme gelen, Uğur Dündar'a babalık davası açan kişi ortaya çıktı.

Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara G. ortaya çıktı, DNA sonucuna itiraz edecekler

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, "Ablamın babası da medya dünyasından çok ünlü bir isim. O da dava açtı, hukuk mücadelesi veriyor" iddiasını öne sürmüştü.

Sözü geçen kişinin Uğur Dündar olduğu ve Dilara G'nin babalık davası açmasının ardından, gazeteci Dündar, "Adli Tıp'tan gelen DNA raporu biyolojik baba olmadığımı kanıtladı" ifadelerini kullanmıştı.

Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara G. Isparta'da yaşıyor ve evli. Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, yaşanan son gelişmeler ardından şunları söyledi:

"Dört kız kardeş olarak en büyük isteğimiz annemizin ortaya çıkması. Annem konuşursa zaten her şey çözülecek. Benim mücadelem de annemi bulmak için.

Gazeteci Uğur Dündar'ın sosyal medyasından açıkladığı Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA testi sonucuna da itiraz edeceğiz. Mahkeme süreci hâlâ devam ediyor. Hukuk mücadelemiz de devam ediyor. Annemi bulursak zaten her şey tüm yönleriyle aydınlanacak."

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