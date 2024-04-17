Istakoz'la gündeme gelen AKP'li Şebnem Bursalı'nın şimdi de binlerce dolarlık takıları gündemde

Monaco’dan yaptığı ıstakozlu paylaşımla tartışmaların odağına oturan AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı’nın bu kez de binlerce dolarlık marka takıları dikkatleri çekiyor.

AKP'li Şebnem Bursalı, bayramda yaptığı "ıstakozlu paylaşımın" ardından bu kez de dünyanın en ünlü markalara ait taktığı takılarla gündeme geldi. Bursalı’nın bütün fotoğraflarında dikkat çeken takılar ünlü Fransız markası Louis Vuitton’a ait.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; annesinin mezarını ziyaret ettiğinde taktığı çiçekli bileklik yine aynı markadan. Fiyatı ise firmanın sitesinde 6 bin 900 dolar yani yaklaşık 224 bin 101 lira olarak görülüyor.

Yine birlikte taktığı Louis Vuitton marka bileziğin fiyatı da 7 bin 950 dolar. O da bugünkü kurla yaklaşık 259 bin 808 bin TL.

Bursalı’nın daha önceki etkinliklerde taktığı bileklikler de yine aynı marka. Oy kullanırken bileğinde bulunan beyaz bileklik ise firmanın sitesinde 15 bin dolar olarak görülüyor. Yani yaklaşık 487 bin 141 TL.

NE OLMUŞTU?

Şebnem Bursalı’nın Monaco Yat Kulübü'nden paylaştığı ıstakozlu fotoğrafa tepkiler yükselmiş, AKP içinde de sert bir dille eleştirilmişti.

AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, "Milletimiz geçim sıkıntısındayken, millet çareler ararken, devletimiz dişini tırnağına takmış ekonomiyi düzeltmeye çalışırken, siz gidip Monaco’da ıstakoz yiyemezsiniz, hadi yediniz bunu paylaşamazsınız! O ki paylaştınız, o zaman bu partiden istifa edeceksiniz" demişti.