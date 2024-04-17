Teleferik faciasında tutuklanan otomosyan amirinin ifadesi ortaya çıktı: 159 kalem işten 19'u yapıldı, eksiklikler seçimden sonra tamamlanacaktı

Teleferiğin bakımını yapan firmada otomasyon görevlisi olarak çalışan Serkan Yellice’nin savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Yellice, "Seçimler dolayısıyla 159 kalem işten 19 kalemi yapıldı. 159 kalem içinde yerine getirilmeyen eksiklikler seçimlerden sonra tamamlanacaktı" dedi.

Teleferik faciasında tutuklanan otomosyan amirinin ifadesi ortaya çıktı: 159 kalem işten 19'u yapıldı, eksiklikler seçimden sonra tamamlanacaktı

Antalya'daki bir kişinin öldüğü teleferik kazası soruşturmasında tutuklanan bakım şirketinin bakım ve otomasyon amiri Serkan Yellice ifadesinde, düzenli olarak yapılacak işlemlerin seçim sonrasına bırakıldığını söyledi. Yellice, "Seçimler dolayısıyla 159 kalem işten 19 kalemi yapıldı. 159 kalem içinde yerine getirilmeyen eksiklikler seçimlerden sonra tamamlanacaktı" ifadelerini kullandı.

Antalya’da Tünektepe’ye yolcu taşıyan turistik amaçlı teleferiğin bir direği yıkıldı. Kırılan direk bir kabine çarptı, tabanını parçaladı; kabin düştü, içindekilerden Memiş Enes Gümüş öldü, ikisi çocuk yedi kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç beş şüphelinin tutuklandığını duyurdu. Kepez'in yeni Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Ahmet Buğra Samsunlu, mekanik mühendisi Okan Erol, Megatower bakım şirketi sahibi Serdar Tezcan, bakım şirketinin bakım ve otomasyon amiri Serkan Yellice taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan tutuklandılar.

Teleferiğin bakımını yapan firmada otomasyon görevlisi olarak çalışan Serkan Yellice’nin savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Serkan Yellice ifadesinde şirket olarak 24 Kasım 2023 tarihinde teleferiğin bakım onarım sürecine ilişkin 159 kalemden oluşan listenin ANET’e sunulduğunu belirtti.

Serkan Yellice ifadesinde şunları söyledi: "Biz bu dosyayı şirket olarak her yıl sunmaktayız. Yaklaşık 100-200 kalem arası bakım onarım işini kendi patronuma sunarım. Direklerdeki torklama işlemi normalde her yıl yapılmaz. Direklerdeki makaraların lastikleri her yıl rutin olarak değiştirilmez. Ancak biz şirket olarak bu hususları düzenli yapmak amacıyla her yıl teklif olarak sunarız.

Seçimler dolayısıyla 159 kalem işten 19 kalemi yapıldı. 159 kalem içinde yerine getirilmeyen eksiklikler seçimlerden sonra tamamlanacaktı. 2017 yılından bu seneye kadar ağır bakımlar eksiksiz yapılmıştı. Mart ayında yerel seçimler olduğu için her sene rutin yapılan ağır bakım işlemlerinin bölünerek yapılacağına kanaat getirdim.

Mekanik mühendisi Okan Erol bana teleferiğin bakıma gireceğini, 19 Şubat’ta kapatılacağını, 5 Mart’ta açılacağını söyledi. Sanırım Okan Erol’a bu direktifi Ahmet Buğra Samsunlu vermiş. Eksiklikler giderilmeden tesisin açılması emrini veren Ahmet Buğra Samsunlu’dur."

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Teleferik faciasında tutuklanan otomosyan amirinin ifadesi ortaya çıktı: 159 kalem işten 19'u yapıldı, eksiklikler seçimden sonra tamamlanacaktı Teleferik faciasında tutuklanan otomosyan amirinin ifadesi ortaya çıktı