Uğur Dündar: Kılıçdaroğlu ile görüştüm, bana kırılganlığı yokmuş

Gazeteci Uğur Dündar, TV100 ekranında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk ettiği sırada SADAT reklamı verilmesi tepkilere neden olmuştu.

Kılıçdaroğlu bugün TV100'ün Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Uğur Dündar da CHP lideriyle görüştüğünü açıkladı.

Dündar, Twitter hesabından açıklama yaparak "CHP lideri Sn.Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüm. TV-100 ve bana karşı en ufak kırgınlığı bulunmadığını, çok amaçlı kumpasın farkında olduğunu belirtti. Röportajı çok beğendiğini söyledi ve yeni bir söyleşi için de söz verdi. Bu da Sn.Kılıçdaroğlu'nun ve benim Sadat'a golümüz olsun!" dedi.

Dündar şöyle devam etti:

"Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ayrıca TV-100 yönetiminden, yayındaki yanlışları nedeniyle işlerine son verilen iki çalışanın tekrar işe alınmalarını rica ettiğini sözlerine ekledi... Ben de engin hoşgörüsüne ve vicdanlı yaklaşımına çok teşekkür ettim..."