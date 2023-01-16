Kadıköy Belediye Başkanı: Kaldırıma park eden skuterleri toplayacağız

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, kaldırıma park edilen skuterleri toplatacaklarını açıkladı.

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Kadıköy Belediye Başkanı: Kaldırıma park eden skuterleri toplayacağız

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, kaldırımlara park eden skuterler nedeniyle yayaların geçişlerinin engellendiğini söyledi. Odabaşı, kaldırıma park edilen skuterleri toplatacaklarını açıkladı. 

Konuya ilişkin açıklama yapan Odabaşı "Kadıköy'de yayaların haklarını temin etmek belediye olarak hem görevimiz hem hakkımız! Çözüm önerilerine ve iletişime açık olduğumuzu belirterek, her gün onlarca şikayete konu olan, kuralsızca yaya alanlarını işgal eden skuterleri toplayacağımızı tekrar kamuoyuna bildiriyoruz" dedi. 

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