Ücretli eğitim protestosu: TKP'liler İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne okulların istediği hijyen malzemelerini fırlattı

TKP İstanbul İl Örgütü, devlet okullarında "bağış" adı altında para toplanmasına karşı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir açıklama gerçekleştirdi.

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Okulların açılması emekçilerin sırtına onlarca yeni yük yüklerken eğitimin ücretsiz sağlanması gereken devlet okullarında "bağış" adı altında toplanan paralara tepki gösteren TKP İstanbul İl Örgütü, Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeydi.

"ÇOCUKLARIMIZI KARANLIĞA TESLİM ETMEYECEĞİZ"

Eylemde söz alan bir veli, "Büyüme çağındaki çocukların beslenmesi sadece ailelere bırakılmış durumda, devlet sorumluluk almıyor. Sağlık koşulları korkunç, çocuklarımız temizlik malzemesi olamayan tuvaletleri kullanıyor" diyerek "Çocuklar bilimsel eğitime erişemezken dini eğitime mahkum bırakılıyor. Çocuklarımızın bilimsel, eşit ve laik eğitim hakkı için bi raraya geliyoruz, çocuklarımızı karanlığa teslim etmeyeceğiz" sözleriyle velileri mücadeleye çağırdı.

Sonrasında söz alan TKP Parti Meclisi Üyesi Mert Doğan "Türkiye emekçileri eğitimin piyasalaşmasına maruz bırakılıyor, biz bunu kabul etmiyoruz. Eğitimde devlet imkanlarının, beslenme ve temizlik koşullarının çocuklarımıza sağlanmasını bekliyoruz" dedi.

HİJYEN MALZEMELERİNİ MÜDÜRLÜĞE FIRLATTILAR

Devletin okullara koyamadığı temizlik malzemelerini yanlarında götüren TKP'lilerin malzemeleri Milli Eğitim önüne bırakmasına izin verilmedi. Bunun üzerine TKP'liler tuvalet kağıdı, sabun gibi hijyen malzemeleri Müdürlük bahçesine fırlattı.

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Türkiye Komünist Partisi - TKP
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