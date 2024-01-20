Uçan fabrika çatısı yediemin otoparkındaki araçlara zarar verdi

Bursa'da fırtınanın uçurduğu fabrika çatısı yediemin otoparkındaki araçlara zarar verdi.

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Uçan fabrika çatısı yediemin otoparkındaki araçlara zarar verdi

Bursa’da meydana gelen olayda lodosun uçurduğu fabrikanın çatısı, yediemin otoparkındaki araçlara zarar verdi.

Gece saatlerinde İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Özoluk Sokak’ta meydana gelen olayda etkili olan lodos nedeniyle inşaat firmasına ait saç çatı yerinden çıkıp uçtu.

5 metre uzunluğundaki çatı, fabrikanın yanındaki Yediemin Otoparkında bulunan araçların üzerine düştü.

Çatının üzerine düştüğü 3 araçta hasar meydana geldi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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Lodos fırtına Bursa
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