Üç ilin sınırları değişiyor

Büyük bir çalışmanın ilk ayağı Trakya'da gerçekleşiyor. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sınırların yeniden belirlenmesi için çalışmalar başlatıldı

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Üç ilin sınırları değişiyor

Mülki İdari sınırların Güncellenmesi ve Sayısallaştırılması Projesi'nin (MİDAS) ilk adımı yapıldı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da çalışma yapıldı. Köylerin ve meraların idari sınırları netleştirildi.

Türkiye'de gündemde pek olmasa da illerim kendi arasında yaşadığı sınırlar ile alakalı sorunlarını kaldırmak için Mülki İdari sınırların Güncellenmesi ve Sayısallaştırılması Projesi'nin (MİDAS) 2018 yılında çalışmaya başlanıldı. Çalışmanın ilk adresi Trakya Bölgesinde bulunan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ oldu. Yapılan çalışmalarda kaymakamlık ve valiliklerin arşivleri incelendi. Bu inceleme kapsamında köylerin ve meraların idari sınırları netleştirildi.

İdari sınırlara ilişkin evrakların tamamı tek tek taramadan geçirildi. Ekipler sahaya inerek yerinde incelemelerde bulundu.

Projede yer alan bir yetkili, "Valilikler ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü başta olmak üzere, yıllardır çeşitli kurum ve kuruluşların ellerinde farklı sınır dökümanları vardı. Bu projeyle birlikte, tek ve gerçek sınırlar çiziliyor. Sınırlarının belirlenmesi için çalışılan alanlar, tapulu alanlar değil. Bu çalışma ile hangi köy, hangi mera, gölet nereden başlıyor, nerede bitiyorsa bunu ortaya koyuyoruz. Böylece, herhangi bir yerde yatırım yapılacakken, oradan hangi muhtarın veya belediyenin sorumlu olduğu belirlenecek" dedi. Arazi şartlarının kolay olması dolayısıyla çalışmanın Trakya'dan başladığı ifade edildi. Bu arada, tüm bölgelerden İçişleri Bakanlığına, idari sınırların netleştirilmesi için aynı çalışmanın yapılmasına yönelik talep geldiği öğrenildi. Projenin Trakya ayağının teslim edilmesinin ardından, İçişleri Bakanlığının yeni tarama ve saha karşılaştırması yapılacak bölgeye karar vereceği belirtildi. MİDAS'ın tüm Türkiye'ye yayılacağı ifade edildi.

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