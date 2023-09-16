Hrant Dink Ödülleri sahiplerini buldu: Türkiye'de Açık Radyo'ya verildi

Uluslararası Hrant Dink Ödülü, Hrant Dink’in doğum günü olan 15 Eylül’de verildi.

Agos gazetesinde yer alan habere göre, tören, Hrant Dink Vakfı’nın sosyal medya hesaplarında (YouTube, Facebook, Twitter, Instagram) ve vakfın websitesinde yayınlandı.

Yiğit Özşener’in sunuculuğunu üstlendiği ödül töreninde geceye özel performanslarıyla Nazdrave, Mabel Matiz ve MİASİN katıldı.

Törene Arter ev sahipliği yaptı. Törende, Vakıf adına izleyicilere hoşgeldiniz mesajını Hrant Dink Vakfı Başkanı Rakel Dink iletti. Törendeki videoları Tilbe Saran ve Eric Nazarian seslendirdi. Rakel Dink izleyicileri “Hrant Dink Vakfı olarak, dayanışma, iyilik, eşitlik ve adaletten, doğa ve insanın yaşam hakkından yanayız. Kutuplaştıran, ötekileştiren siyasete karşı komşularımızla barış içinde, saygının, sevginin temellenmesi için daha iyi, barışçıl, adil bir dünya ve ülkemiz için mücadelemiz devam ediyor.” sözleriyle karşıladı.

José Alvear Restrepo Avukatlar Kolektifi ödül alırken (Berge Arabian)

2023 Uluslararası Hrant Dink Ödülü'nün Türkiye dışından sahibi Kolombiya'dan José Alvear Restrepo Avukatlar Kolektifi oldu. Kolektif Kolombiya’da insan hakları ihlalleri davalarında toplumun farklı kesimlerine yardım etmek amacıyla profesyonel hukukçular tarafından kuruldu.

Uluslararası Hrant Dink Ödülü'nün Türkiye'den sahibi ise Açık Radyo oldu.

Ödülü Rakel Dink'ten alan Açık Radyo yayın yönetmeni Ömer Madra iklim yıkımı, savaşlar, gittikçe büyüyen mülteci sorunu ve demokrasinin pek çok yerde darbeler almasının bir kabusa dönüştüğü dünyada radyonun şaşmadan yoluna devam ettiğini vurguladı.

Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında, yaptıklarıyla insana, insanlığa ‘ışık’ tutanların anıldığı, risk alan, yol açan insanların ve toplulukların selamlandığı videoyla 2023 yılının ‘Işıklar’ı gösterildi. Bu yılın ‘Işıklar’ı arasında, Fransa’dan Gürcistan’a, Hindistan’dan İsrail’e, Kıbrıs’tan Brezilya’ya, insan hakları, adalet, cinsiyetçilikle, ekonomik adaletsizlikle ve yoksullukla mücadele, ekolojik hak savunuculuğu gibi pek çok konuda yaptıklarıyla insanlara ve insanlığa ilham veren kişiler ve girişimler yer aldı.

Ödül her yıl, ayrımcılıktan, ırkçılıktan, şiddetten arınmış, daha özgür ve adil bir dünya için çalışan, bu idealler uğruna bireysel risk alan, ezber bozan, barışın dilini kullanan ve bunları yaparken de insanlara mücadeleye devam etme yolunda ilham ve umut veren, Türkiye ve Türkiye dışından olmak üzere iki kişi, kurum ya da organizasyona veriliyor.

Bu yılki jüri Rakel Dink, Serra Yılmaz, Nilgün Toker, Nouneh Sarkissian, Turgut Tarhanlı, Ishtar Lakhani, Shahrazad Akbar, TİHV (Türkiye İnsan Hakları Vakfı) ve Shahidul Alam’dan oluştu.

Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında, yıl boyunca yaptıklarıyla insan hakları, kadın hakları, ırkçılık karşıtı mücadele, yargı bağımsızlığı gibi pek çok konuda insana, insanlığa ‘ışık’ tutan kişi ve kurumlar 2023 yılının 'Işıklar'ı olarak tanıtıldı.