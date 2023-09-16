Emine Şenyaşar sağlık sorunları nedeniyle eylemine ara verdi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde eski AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve akrabaları tarafından eşi ve iki oğlu öldürülen Emine Şenyaşar, 9 Mart 2021’de Urfa Adliyesi önünde Adalet Nöbeti başlattı. Emine Şenyaşar ve oğlu Yeşil Sol Parti Milletvekili Ferit Şenyaşar Adalet Nöbeti’ni 846’ncı gününde Adalet Bakanlığı önüne taşıdı.



Birçok sağlık sorunu olan anne Şenyaşar dizlerinden ameliyat olmak için Bakanlık önündeki eyleme 49’uncu gününde ara vermek zorunda kaldı.

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, ameliyattan çıktıktan sonra “adalet” dövizleriyle hasta yatağında açıklama yapan anne Şenyaşar, Adalet Nöbeti’ni sürdüreceğini belirtti.

Hastaneden bugün taburcu olan Şenyaşar, sağlık sorunları nedeniyle eylemine kısa bir süre ara verdiğini belirtti. Tutuklu oğlu Fadıl Şenyaşar’ın Malatya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 6 Ekim’de görülecek duruşmasına kadar nöbete ara veren Şenyaşar memleketi Urfa'ya döndü.