Fabrikada Kimyasal Sızıntı Alarmı: İşçiler Tahliye Edildi

İstanbul Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikada kimyasal madde sızıntısı meydana geldi. Kimyasal sızıntıdan hafif şekilde etkilenen işçiler tahliye edildi.

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Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi Kazlıçeşme Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikada öğle saatlerinde kimyasal sızıntı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beton yapımında kullanılan akrilik asidin sızması sonucu fabrikadaki işçiler hafif şekilde etkilendi. Olayın ardından fabrika personeli tedbir amaçlı dışarı çıkarılırken, bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Fabrikada Kimyasal Sızıntı Alarmı: İşçiler Tahliye Edildi - Resim : 1

Sızan kimyasal maddeden hafif şekilde etkilenen bazı işçiler kontrol amaçlı muayene edildi. AFAD ekipleri, sızıntının yaşandığı fabrikada gerekli incelemelerde bulunurken, polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Sızıntının kaynağına ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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