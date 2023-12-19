Tuzla Piyade Okulu'nda bir skandal daha! Cemaat yapılanmaları arasında 'namaz kıldırma' tartışması çıkmış

Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda yakalarına Atatürk fotoğrafı takmayı reddeden teğmenlerle başlayan tartışmaların ardından bir skandal daha ortaya çıktı.

Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda bulunan cemaat yapılanmalarının arasında daha önce de ‘namaz kıldırma’ tartışması yaşandığı iddia edildi.

Gazeteci Tolga Şardan, bugünkü yazısında okulda Atatürk fotoğrafı üzerinden yaşanan tartışmadan önce de iki farkı dini gruptan kişiler arasında "namaz kıldırma" tartışması yaşandığını yazdı.

ŞARDAN'DAN BAKAN GÜLER'E SORULAR

Şardan, yazısının ilgili bölümünde şu iddiaları gündeme getirerek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e sorular yöneltti:

"Bakan Güler, süreçle ilgili şeffaf davranılacağını açıkladı. O halde, ben de, bana ulaşan bir bilgiyi buradan kendisine ulaştırayım. Yanıtlarsa, Büyüteç aracılığıyla paylaşacağım.

Şöyle ki, bu fotoğraf olayından önce de, mescitte namaz kılma nedeniyle iki farklı dini grup arasında tartışma yaşanmış. Bir grubun üyeleri, diğer gruptan olan bir kişiye “sen bizim cemaatten değilsin, bize namaz kıldıramazsın” diyerek münakaşa olmuş. Bu bir.

İkincisi; Bakan Güler, haklarında adli ve idari soruşturma başlatılan piyade okulu öğrencisi subayların, TSK’ya giriş referanslarını açıklayabilir mi? Yani, kim ya da kimler aracı olmuş?

Zira, yakalarına Atatürk’ün fotoğrafını takmak istemediği iddia edilen subayların SADAT’ın referansıyla Türk Silahlı Kuvvetleri’ne katıldıkları iddiası mevcut. Hatta, SADAT’la bağlantısı olan bir sivil toplum örgütünün de bu organizasyon içinde yer aldığı öne sürülüyor."

BAKAN GÜLER ATATÜRK’ÜN ADINI ANMADAN OLAYI AÇIKLAMIŞTI

İlgili tartışma kamuoyunda gündeme gelmiş ve Bakan Güler, olayı anlatırken Atatürk’ün adını anmayarak, "Tuzla Piyade Okulu’ndaki olay 10 Kasım’da meydana gelen bir hadise. Bir tane öğrenci subayımız, yakasına takması gereken fotoğrafı takmıyor ve “toplu iğnem yok onun için takamadım” gibi bir gerekçe ortaya sürüyor. Ona tepki gösteren başka öğrencilerle aralarında tartışma yaşanıyor. Bu olay sonucu hepsi geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Bu olayla ilgili mahkeme ve Yüksek Disiplin Kurulu’nda verilecek kararları duyuracağız. Sorumlu görülen yöneticiler de görevden uzaklaştırıldı. Bu aşamada olayı yanlış yerlere götürecek yorumlardan kaçınmalı ve adli sürecin sonuçlanması beklenmelidir” demişti.