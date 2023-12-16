Milli Savunma Bakanı'ndan "Atatürk rozeti" tartışmasına yanıt: Hepsi uzaklaştırıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul Tuzla Piyade Okulu'nda 10 Kasım günü bazı teğmenlerin yakasına Atatürk fotoğrafı takmayı reddetmesi üzerine çıkan arbedeyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı'ndan "Atatürk rozeti" tartışmasına yanıt: Hepsi uzaklaştırıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul'daki Tuzla Piyade Okulu'nda yapılan 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri sırasında bazı teğmenler yakalarına Atatürk fotoğrafı takmayı reddetmesi üzerine çıkan arbedeyle ilgili soruya yanıt verdi.

Bakan Güler, şunları söyledi:

“Tuzla Piyade Okulu'ndaki olay 10 Kasım'da meydana gelen bir hadise. Bir tane öğrenci subayımız, yakasına takması gereken fotoğrafı takmıyor ve 'toplu iğnem yok onun için takamadım' gibi bir gerekçe ortaya sürüyor. Ona tepki gösteren başka öğrencilerle aralarında tartışma yaşanıyor. Bu olay sonucu hepsi geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Bu olayla ilgili mahkeme ve Yüksek Disiplin Kurulu'nda verilecek kararları duyuracağız. Sorumlu görülen yöneticiler de görevden uzaklaştırıldı. Bu aşamada olayı yanlış yerlere götürecek yorumlardan kaçınmalı ve adli sürecin sonuçlanması beklenmelidir.”

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