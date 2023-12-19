Tekirdağ’da 67 kişi tutuklandı

Tekirdağ’da polis ekiplerince yapılan 2 haftalık çalışmalarda kaçakçılık, uyuşturucu, hırsızlık gibi suçlardan aranan 67 kişi tutuklandı.

Tekirdağ’da 67 kişi tutuklandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından suç işlenmesinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar ve uygulamalar kapsamında, 2 haftalık çalışmalarda, 36 bin 944 şahsın sorgulaması yapıldı.
Hırsızlık, dolandırıcılık, kasten öldürme, uyuşturucu madde ticareti, silahlı tehdit suçları başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranması olan 110 şahıs yakalanırken bu şahıslardan 52 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Uygulama ve aramalarda, 27 adet ruhsatsız silah, 3 çalıntı otomobil, 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Uyuşturucu ile mücadelede yapılan çalışmalarda ise 650 gram eroin, 2 bin 966 adet extacy hap, 56 gram metamfetamin, 98 gram skunk, 107 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olaylarda 63 şüpheli şahsa işlem yapıldı.

Kaçakçılıkla mücadele ise 6 bin 380 paket gümrük kaçağı sigara, 1600 adet dolu makaron, 1 adet sigara sarma makinası, 34 kilogram tütün, 163 şişe gümrük kaçağı içki, 18 litre el yapımı içki, 8 tarihi obje ele geçirildi. Olaylarda 9 şüpheli hakkında gerekli işlemler yapıldı.

Toplamda 236 şüpheli yakalanırken bu şüphelilerden 67’si şüpheli tutuklandı.

Kaynak: İHA

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