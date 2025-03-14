Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde Korkutan Yangın

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre, 3 kimyasal madde üretimi yapan fabrikanın ortasında bulunan paletler yanmaya başladı.

Alevler bir anda büyüyerek kimyasal madde üreten Kompenanza Kompozit isimli fabrikaya da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

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Kaynak: İHA

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