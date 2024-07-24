Tütünlerin İçerisinden Cephanelik Çıktı! Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

Kars'ta düzenlenen operasyonda bir yolcu otobüsünde tütünlerin içerisine saklanmış cephanelik çıktı. Çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Tütünlerin İçerisinden Cephanelik Çıktı! Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri Kars'ta yasa dışı silah ticaretinin engellenmesine yönelik bir yolcu otobüsüne operasyon düzenledi.

KOM ekiplerince durdurulan otobüste yapılan aramada bagajda kıyılmış tütünler içerisine gizlenmiş vaziyette; 6 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve 75 fişek ele geçirildi. Olay ilgili olarak yapılan detaylı çalışmada, silah ticareti yaptığı ve Diyarbakır'da adresi tespit edilen silah tüccarı H.B. (29) KOM ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonla yakalanarak Kars'a getirilen H.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

H.B. çıkarıldığı mahkemece 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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