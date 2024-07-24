Zabıtadan 12 İş Yerine Para Cezası

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince 12 işyerine 80 bin TL idari para cezası uygulandı. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince denetimlerin sıklaştığı ve dükkan sahiplerinin uyarıldığı belirtildi.

Zabıtadan 12 İş Yerine Para Cezası

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde işyerleri önünde bulunan hurda araçlar tespit edilerek uyarı verildi ve denetleme yapıldı. Yapılan denetimlerde 12 adet işyeri uyarıları dikkate almayarak verilen gün içerisinde dükkan önünde bulunan hurda araç ve atık malzemeleri kaldırmadı.

Kötü görüntü ve çevre kirliliğine sebebiyet veren araçlar ve atık malzemeleri kaldırmayan 12 işyerine 80 bin TL idari para cezası uygulandı.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerince denetimlerin sıklaştığı ve dükkan sahiplerinin uyarıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA

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