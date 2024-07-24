Atatürk Baraj Göleti Kıyısında Erkek Cesedi Bulundu

Adıyaman Atatürk Baraj Göleti kıyısında bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Şahsın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belirlenece

Atatürk Baraj Göleti Kıyısında Erkek Cesedi Bulundu

Adıyaman merkeze bağlı Kızılcapınar Köyü yakınlarında yer alan Atatürk Baraj Göleti kıyısında sabahın erken saatlerinde yürüyerek tarlaya gitmek isteyen köylüler su kenarında 50-55 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kişinin cesedini fark etti.

Köylüler, yaklaşık 4-5 günlük olduğu tahmin edilen erkek cesedini görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından kimliği henüz belirlenemeyen erkek cesedi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şahsın kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

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