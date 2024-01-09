Tutulduğu cezaevi bölümünde dikkat çeken ayrıntılar: 77 kişiyi katleden Breivik Norveç'e 'insan hakları ihlali' davası açtı

Norveç’te 2011 yılında 77 kişiyi katleden neo-Nazi Anders Breivik, cezaevindeki tecrit koşullarının "insan haklarına aykırı" olduğu iddiasıyla Norveç devletine dava açtı.

Breivik’ina avukatı, 44 yaşındaki müvekkilinin, tutukluluk koşulları nedeniyle "artık yaşamak istemediğini" ifade etti. Pazartesi görülen duruşmada avukat Oeystein Storrvik "12 yıldır izole halde. Tamamen dışarıya kapalı bir dünyada yaşıyor, artık yaşamak istemiyor" diye konuştu.

Dış dünyayla iletişimin açılmasını isteyen Breivik’in Ringerike Cezaevi'nde iki katlı, spor ve yemek salonlarının da bulunduğu özel bir bölümde tutulması dikkat çekti.

BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre, Breivik'in, Ringerike Cezaevi'nde tutulduğu iki katlı özel bir bölüm geçen ay Norveç televizyonu tarafından görüntülenmişti.

Burada spor yapabileceği bir oda, özel banyo ve kendi mutfağı bulunuyor.

Norveç Adalet Bakanlığı avukatları Breivik'in yemek yapmaktan, oyun oynamaya, yürüyüşten, basketbola birçok farklı aktiviteye erişiminin olduğunu belirtiyor.

Adalet Bakanlığı yetkilileri, Breivik'in gardiyanlar, bir rahip ve sağlık görevlileri ile görüşebildiğini, dolayısıyla izolasyonunun da sınırlı olduğunu söylüyor.

Buna ek olarak her iki haftada bir iki mahkumla birer saat görüşme imkanı var.

Ayrıca yakın zamana kadar bir gönüllü Brevik'le görüşmeye geliyordu ancak bu hizmet Breivik'in talebi üzerine sona erdi.

Avukat Andreas Hjetland mahkemeye yaptığı savunmada "Çok aşırı tehlikeli bir mahkum, aşırı önlemler gerektiriyor. Yaptığı şeyle hala gurur duyuyor. Hala aynı ideolojik görüşlere sahip" dedi.

Breivik 2022 yılında da şartlı salıverilme başvurusu yapmış, mahkeme "değişmediği ve hala toplum için risk oluşturduğu" gerekçesiyle bu başvurusunu reddetmişti.