Meteoroloji, Ankara için saat verdi! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'den Ankaralılara kuvvetli yağış uyarısı geldi. Saat 17.00'den sonra yağışlar şiddetlenecek.

Meteoroloji, Ankara için saat verdi! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'nin tahminine göre, Ankara'da halen yer yer devam eden yağışlar akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak, kuvvetli olacak.

Başkentte akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, Ankara'da halen yer yer devam eden yağışlar akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak, kuvvetli olacak.

Meteoroloji'nin aktardığına göre, kuvvetli yağışın saat 17.00'de başlaması ve 23.59'da sona ermesi bekleniyor.

Yağışlar 1200 metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.

Kuvvetli yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

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