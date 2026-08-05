Türkiye’yi Sarsan Dehşette Nihai Karar: Palu Ailesi Dosyasında Yargıtay Son Noktayı Koydu

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Kocaeli'de 2008 yılında sırra kadem basan Melike Tahnal'ın ölümüne ilişkin açılan ve kamuoyunda "Palu Ailesi Davası" olarak bilinen adli süreçte en üst yargı mercii son sözü söyledi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin sanık enişte Tuncer Ustael’e "olası kastla öldürme" suçundan verdiği müebbet hapis cezasını emsal nitelikte gerekçelerle onadı. Yıllarca karanlıkta kalan ancak bir televizyon programındaki itiraflarla re'sen yeniden açılan dosyada, diğer aile üyelerine verilen beraat kararları da kesinleşmiş oldu.

İSPİRTO DETAYI CEZAYI KESİNLEŞTİRDİ

Sabah'tan Umay Sena Sümer'in haberine göre, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından yapılan temyiz incelemesinde, davanın seyrini değiştiren en önemli delillerden biri "ispirto" kullanımı oldu. Yüksek mahkeme, toksik ve öldürücü etkiye sahip olan ispirto maddesinin küçük yaştaki maktule içirildiğinin adli ve tıbbi raporlarla sabit olduğunu vurguladı.

Bu doğrultuda enişte Tuncer Ustael'in eyleminin "olası kastla öldürme" suçu kapsamında değerlendirilmesinde kanuna aykırılık bulunmadığına hükmedildi. Ustael'in avukatının "delil yetersizliği" gerekçesiyle yaptığı beraat talebi ise reddedildi.

DİĞER AİLE ÜYELERİNE 'DELİL YETERSİZLİĞİ' BERAATI

Müşteki avukatlarının, Tuncer Ustael'in "doğrudan kastla" hareket ettiği ve "nitelikli cinsel istismar" suçundan da cezalandırılması gerektiği yönündeki itirazları Yargıtay tarafından kabul görmedi.

Mahkeme, Ustael hakkında cinsel istismar suçuna yönelik, diğer sanıklar (Ayşe, Havva, İsa, Fatih Palu ve Emine Ustael) hakkında ise "cinayete iştirak" yönünden mahkumiyete elverişli, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğini belirtti. Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin aile üyeleri için verdiği beraat hükümleri hukuka uygun bulundu.

EKRANLARDAN CEZAEVİNE UZANAN SÜREÇ

Türkiye gündemini sarsan olaylar zinciri, 2008 yılında Meryem Tahnal ve kızı Melike Tahnal’ın Kocaeli Körfez'de kaybolmasıyla başlamıştı. İlk soruşturmada takipsizlik kararı verilen dosya, 2018 yılında aile üyelerinin Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmasıyla yön değiştirdi. Canlı yayındaki "büyü bozma" ve "sistematik işkence" itiraflarını ihbar kabul eden yargı, Tütünçiftlik sahilinde kadavra köpekleriyle arama başlatmış, Tuncer ve Emine Ustael çifti 9 Ocak 2019'da canlı yayında kelepçelenerek gözaltına alınmıştı. Yargıtay'ın bu son hamlesiyle yıllar süren hukuk mücadelesinde yargılama süreci tamamen son buldu.

Kaynak: Sabah Gazetesi