AK Parti’de Kritik Zirve Sona Erdi: Tarihi 'Çerçeve Yasa' Teklifi Bugün Meclis’e Sunuluyor

TBMM gündemine sunulmaya hazırlanan ve 'Terörsüz Türkiye' sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak 'çerçeve yasa' için AK Parti Grubu kapalı toplantıda bir araya geldi. Milletvekillerine taslağın detaylarını aktaran Grup Başkanı Abdullah Güler, tarihi kanun teklifinin bugün kesin olarak Meclis Başkanlığı’na sunulacağını açıkladı

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Ankara siyasetinde tarihi dönemeçlerden biri bugün TBMM çatısı altında yaşanıyor. AK Parti TBMM Grubu, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Grup Başkanı Abdullah Güler ile Genel Başkanvekili Efkan Ala başkanlığındaki basına kapalı toplantı saat 10.15'te başladı.

Toplantıda milletvekillerine, Terörsüz Türkiye kapsamında hazırlanan ve bugün TBMM Başkanlığına sunulması planlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi hakkında bilgi veriliyor.

'86 MİLYONU MEMNUN EDECEK BİR DEVLET POLİTİKASI'

Toplantı öncesinde Meclis'e gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, gazetecilere yaptığı açıklamada, her zamanki gibi ihtiyatlı ve iyimser olduklarını söyledi. Devlet kurumlarının çalıştığını belirten Yayman, "Bu bir devlet politikası, inşallah milletimiz için 86 milyonu memnun edecek bir düzenlemeyi TBMM yapacak, takip edecek" dedi.

CUMA GÜNÜ KOMİSYONA GELİYOR

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel ise kanun teklifinin 7 Ağustos Cuma günü komisyonun gündemine gelebileceğini bildirdi. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da "Grubumuzu bilgilendireceğiz, tekrar değerlendireceğiz" ifadesini kullandı.

Toplantı basına kapalı devam ediyor.

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Kaynak: AA-DHA

Etiketler
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