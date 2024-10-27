Türkiye'nin En İyi 20 Üniversitesi Belli Oldu: Zirvedekine Çok Şaşıracaksınız

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesindeki University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı, "2024-2025 Türkiye Sıralaması" sonuçlarını açıkladı. Bu sıralamada, tıp fakültesi bulunan üniversiteler arasında Koç Üniversitesi birinci olurken, tıp fakültesi olmayan üniversiteler arasında ODTÜ zirveye yerleşti. Türkiye'nin üniversitelerini akademik performansa göre değerlendiren URAP, sonuçları duyurdu.

Sıralama, Clarivate Analytics/InCites ve YÖK tarafından yayımlanan veriler temel alınarak hazırlandı. URAP Türkiye sıralaması 2009 yılından bu yana 9 gösterge kullanırken, son iki yılda bu sayı 15'e çıkarıldı. Sıralama kriterleri arasında öğretim üyesi başına düşen makale sayısı, atıf oranı, toplam bilimsel doküman, uluslararası ortak makale, yurt içi ortak makale, TÜBİTAK'tan alınan proje sayıları gibi birçok akademik gösterge yer alıyor.

GENEL SIRALAMADA KOÇ ÜNİVERSİTESİ ZİRVEDE

Tıp Fakültesi Olan Üniversitelerde Zirve Koç Üniversitesi’nin 2024-2025 Türkiye sıralamasında tıp fakültesi bulunan üniversiteler arasında Koç Üniversitesi birinci oldu. Koç Üniversitesi’ni Hacettepe, Ankara, İstanbul, Gazi, İstanbul-Cerrahpaşa, Ege, Atatürk, Marmara ve Erciyes üniversiteleri izledi. Bu sonuçlarla Koç Üniversitesi, geçen yılki sıralamasını koruyarak başarı grafiğini sürdürdü.

Tıp Fakültesi Olmayan Üniversitelerde ODTÜ zirvede, Tıp fakültesi olmayan üniversiteler sıralamasında ise ODTÜ ilk sırada yer aldı. ODTÜ’yü İTÜ, Sabancı, Yıldız Teknik, Gebze Teknik, Bilkent, Boğaziçi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Çankaya ve Eskişehir Teknik Üniversiteleri izledi. ODTÜ, akademik başarı konusunda istikrarını koruyarak bu yıl da birinci olmayı başardı.

Genel Sıralamada Koç Üniversitesi Önde URAP’ın Türkiye genel sıralamasında Koç Üniversitesi ilk sırayı alırken, Hacettepe ikinci, ODTÜ üçüncü sırada yer aldı. İlk üç üniversiteyi sırasıyla Ankara Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İstanbul-Cerrahpaşa Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Ege Üniversitesi takip etti.

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN İYİ 20 ÜNİVERSİTESİ

Koç Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

ODTÜ

Ankara Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

İstanbul-Cerrahpaşa Üniversitesi

Sabancı Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi

Gebze Teknik Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Fırat Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Bilkent Üniversitesi

Kaynak: AA