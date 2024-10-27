Türkiye'nin En İyi 20 Üniversitesi Belli Oldu: Zirvedekine Çok Şaşıracaksınız
Türkiye'nin en iyi üniversiteleriyle ilgili yapılan araştırma sonuçlandı. Yapılan araştırmalar sonucunda Türkiye'nin en iyi 20 üniversitesinin hangileri olduğu belirlendi. İşte Türkiye'nin en iyi 20 üniversitesi...
ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesindeki University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı, "2024-2025 Türkiye Sıralaması" sonuçlarını açıkladı. Bu sıralamada, tıp fakültesi bulunan üniversiteler arasında Koç Üniversitesi birinci olurken, tıp fakültesi olmayan üniversiteler arasında ODTÜ zirveye yerleşti. Türkiye'nin üniversitelerini akademik performansa göre değerlendiren URAP, sonuçları duyurdu.
Sıralama, Clarivate Analytics/InCites ve YÖK tarafından yayımlanan veriler temel alınarak hazırlandı. URAP Türkiye sıralaması 2009 yılından bu yana 9 gösterge kullanırken, son iki yılda bu sayı 15'e çıkarıldı. Sıralama kriterleri arasında öğretim üyesi başına düşen makale sayısı, atıf oranı, toplam bilimsel doküman, uluslararası ortak makale, yurt içi ortak makale, TÜBİTAK'tan alınan proje sayıları gibi birçok akademik gösterge yer alıyor.
GENEL SIRALAMADA KOÇ ÜNİVERSİTESİ ZİRVEDE
Tıp Fakültesi Olan Üniversitelerde Zirve Koç Üniversitesi’nin 2024-2025 Türkiye sıralamasında tıp fakültesi bulunan üniversiteler arasında Koç Üniversitesi birinci oldu. Koç Üniversitesi’ni Hacettepe, Ankara, İstanbul, Gazi, İstanbul-Cerrahpaşa, Ege, Atatürk, Marmara ve Erciyes üniversiteleri izledi. Bu sonuçlarla Koç Üniversitesi, geçen yılki sıralamasını koruyarak başarı grafiğini sürdürdü.
Tıp Fakültesi Olmayan Üniversitelerde ODTÜ zirvede, Tıp fakültesi olmayan üniversiteler sıralamasında ise ODTÜ ilk sırada yer aldı. ODTÜ’yü İTÜ, Sabancı, Yıldız Teknik, Gebze Teknik, Bilkent, Boğaziçi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Çankaya ve Eskişehir Teknik Üniversiteleri izledi. ODTÜ, akademik başarı konusunda istikrarını koruyarak bu yıl da birinci olmayı başardı.
Genel Sıralamada Koç Üniversitesi Önde URAP’ın Türkiye genel sıralamasında Koç Üniversitesi ilk sırayı alırken, Hacettepe ikinci, ODTÜ üçüncü sırada yer aldı. İlk üç üniversiteyi sırasıyla Ankara Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İstanbul-Cerrahpaşa Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Ege Üniversitesi takip etti.
İŞTE TÜRKİYE'NİN EN İYİ 20 ÜNİVERSİTESİ
Koç Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
ODTÜ
Ankara Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
İstanbul-Cerrahpaşa Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Gebze Teknik Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Bilkent Üniversitesi
Kaynak: AA