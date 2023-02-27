Türkiye'nin çürük yapı stoku: 'Eski ve bakımsız' evlere sosyal yardım

6 Şubat ve 20 Şubat’ta yaşanan depremler Türkiye’nin yapı stokunu bir kez daha tartışmaya açtı. Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere Türkiye’nin birçok kentinde büyük yıkımlara neden olan depremler, uzmanların yıllar öncesinde yaptığı, “Mevcut yapı stokunun tam bir bilinmezlik içinde. Olası depremlerde yapıların nasıl etkileneceği şüpheli” açıklamasını akıllara getirdi.

Tüm eleştiri ve önerilere karşın iktidar, Türkiye’nin yapı stokunun taranmasına yönelik tatmin edici adımlar atmadı. Yıkıcı depremler de yapı stokunun taranmasına yönelik zafiyet gün yüzüne çıkardı.

ON BİNLERCE ESKİ EV

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün verileri ise yüz binlerce yurttaşın oturulamayacak derecede eski ve bakımsız evlerde yaşadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Resmi verilere göre, 2018 yılında 23 bin 105 ev, “Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız” olarak işaretlendi. 2018 yılında bu evlerin onarımı ve bakımı için hanedekilere bütçeden toplam 83,6 milyon TL kaynak aktarıldı.

2019 yılında ise 22 bin 413 evin oturulamayacak derecede eski ve bakımsız olduğu belirlendi. Bakanlık personelinin, “Oturulamayacak derecede eski” dediği hane sayısı, 2020, 2021 ve 2022’nin ilk yarısında ise dramatik şekilde arttı. Buna göre 220 yılında 23 bin 498, 2021 yılında ise 30 bin 363 evin oturulamayacak derecede eski ve bakımsız olduğu belirtildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2022’nin ilk yarısında da 16 bin 424 evi bakımsız ve eski olarak işaretledi. Bu evlerin onarımı için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçesinden hanelere 52,2 milyon TL barınma yardımı yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevlilerince eski ve bakımsız olduğu tespit edilen hanelerin, “Bakım-onarımı, ev eşyası ve kirası için” yapılan nakdi yardımlar yıllara göre şöyle sıralandı: