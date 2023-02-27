Komşusuna kızıp evini satılığa çıkardı, ilan metni şaşkına çevirdi

İsminin açıklanmasını istemeyen ev sahibi, “satılık” ilanında, “Alt kattaki çirkin ve kötü insanlardan dolayı kötü insanlara satılıktır” ifadelerini kullandı.

Evini gerçekten satmak istediğini, satarken de insanları empati yapmaya yönlendirdiğini söyledi.

Sözcü muhabirinin afişteki telefon üzerinden ulaştığı ev sahibi, “Son yıllarda toplumda büyük bir bozulma var. İnsanlar çok olumsuz etkilendi. Ben de buna tepki olarak, bir çok insanın çok yapmak istediği, ama cesaret edemeyeceği, yapamayacağı bir şey yaptım. Astığım afişi insanlar bir görsün, biraz empati yapsın istedim. Bir nebze olsun kendini sorgulasın, ‘Ben de bu kötü kişilerden biri miyim?’ diye düşünsün, değerlendirme yapsın istedim. Afişin satışa olumsuz etki yapacağını biliyorum” dedi.