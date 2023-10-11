Türkiye’den kaçırılan 37 tarihi eser geri alındı

Türkiye’den kaçırıldığı tespit edilen 37 parça tarihi eser, İsviçre Federal Kültür Ofisi yetkililerinden teslim alındı.

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Türkiye’den kaçırılan 37 tarihi eser geri alındı

Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği'nde düzenlenen programda, Türkiye ile İsviçre arasında 15 Kasım 2022'de imzalanan Arkeolojik Kültür Varlıklarının Yasadışı İthali ve Transit Geçişinin Önlenmesi ile İadesine İlişkin Anlaşma kapsamında eserlerin iadesi gerçekleşti.

Büyük bir kısmının Urartu döneminden kalma bronz objelerden oluşan tarihi eserler arasında 6 bin yıllık Kusura tipi idol de bulunuyor.

Yasadışı yollarla İsviçre'ye getirilen eserler ve Türkiye'ye iade edilen eserler arasında bronz kaplar, at koşum takımı parçaları ile Roma Dönemi'ne ait bir geyik figürini ve gümüş vazo parçasından oluşan kültür varlıkları yer alıyor.

Kaynak: AA

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