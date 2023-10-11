İkizköylüler'den Akbelen'den Muğla İdare Mahkemesi'ne "Adalet yürüyüşü"

İkizköylüler tarafından açılan orman kesim iptali, ruhsat genişletme iptali ve açık maden ocağı işletme iptali davası Muğla İdare Mahkemesi’nde devam ederken, İkizköylüler, dava için 'adalet' yürüyüşü düzenledi.

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İkizköylüler tarafından açılan orman kesim iptali, ruhsat genişletme iptali ve açık maden ocağı işletme iptali davası Muğla İdare Mahkemesi’nde devam ediyor. İkizköylüler, bugün yapılacak dava için mahkemeye “adalet” yürüyüşü yaptı. İkizköylü Nejla Işık, "40 senedir burada iliğimizi kemiğimizi sömürdüler. Bundan sonra buna fırsat vermeyeceğiz. Akbelen ormanı kesilmiş olabilir. Daha ileride zeytinimiz, kızılçam ormanlarımız var. İnsanlar ve tüm canlılar için en temel hak nedir? Toprak, hava, su için. Bizim mücadelemiz bu üçü içindir” dedi.

YK Enerji’ye kömür sağlanması için Akbelen Ormanı’nın 740 dönümlük bölümünün kesimine 24 Temmuz’da başlanmıştı.

Akbelen Ormanı’nın maden işletmeciliğine tahsisinin iptali ve Maden işletme ruhsatı ve izninin iptali davalarının duruşmaları bugün saat 14:00’te başladı. İkizköylüler, Akbelen’den saat 08:00’de başlattığı yürüyüş ile Muğla İdare Mahkemesi’ne yürüdü.

Köylüler, "Akbelen için adalet", “Biz bitti demeden bu dava bitmez” sloganları atarak idare mahkemesine yürüyor.

Menteşe'de bulunan Sınırsızlık Meydanı'na gelen İkizköylüler burada basın açıklaması yaptı. İkizköylü Nejla Işık, "Biz bu mücadeleye topraklarımız, köylerimiz için çıktık. Bize bu kadar baskı yapıldı 24 Temmuz’dan bu yana. Kafamızı deve kuşu gibi evin içine koyalım da istediğimiz gibi maden açalım dediler. Yok öyle yağma 40 senedir burada iliğimizi kemiğimizi sömürdüler. Bundan sonra buna fırsat vermeyeceğiz. Akbelen ormanı kesilmiş olabilir. Daha ileride zeytinimiz, kızılçam ormanlarımız var. İnsanlar ve tüm canlılar için en temel hak nedir? Toprak, hava, su için. Bizim mücadelemiz bu üçü içindir” dedi.

Kaynak: ANKA

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Akbelen Ormanı İkizköy Direnişi
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