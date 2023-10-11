Bakan Işıkhan'dan 5 bin lira ikramiye ödemesinde 'çalışan emekli' ayrımı açıklaması: Çok güzel bir sonuç aldık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekliye 5 bin lira ikramiye ödemesinde çalışan emeklilerin kapsam dışında tutulmasının Anayasa'ya aykırı olup olmadığı sorusuna yanıt verdi. Bakan Işıkhan, "Çok güzel bir sonuç aldık" dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekliye 5 bin lira ikramiye ödemesinde çalışan emeklilerin kapsam dışında tutulmasının Anayasa'ya aykırı olup olmadığı sorusuna “Zaten emekli olmuş, çalışmaya devam ediyor ama bizim hedef grubumuz, sosyal devlet olarak da mağdur durumda olan, geçim zorluğu yaşayan emeklilerimizi biz kapsam içine almaktı. Bu hayırlı oldu, çok güzel bir sonuç elde ettik” dedi.

AKP’nin TBMM grup toplantısına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gazetecilerin emeklilere 5 bin lira ikramiye ödenmesiyle ilgili sorularını yanıtladı. Işıkhan, çalışan emeklilerin kapsam dışında tutulmasıyla ilgili soru üzerine “Çalışan emeklilerimizi kapsam dışı bıraktık. Takdir edersiniz ki mücbir sebeplerden dolayı bütçemizde kısıtlamaya gitmek zorunda kaldık. Elde edebileceğimiz en maksimum sonuç buydu. Hayırlı olsun, bunun dışında gündemimizde başka bir çalışma söz konusu değil” dedi.

Işıkhan, ikramiye ödemesinde 'çalışan-çalışmayan emekli' ayrımı yapılmasının Anayasa’ya aykırı olup olmadığı yönündeki soruya da “Zaten emekli olmuş, çalışmaya devam ediyor ama bizim hedef grubumuz, sosyal devlet olarak da mağdur durumda olan, geçim zorluğu yaşayan emeklilerimizi biz kapsam içine almaktı. Bu hayırlı oldu, çok güzel bir sonuç elde ettik. Emeklilerimize saygılarımı sevgilerimi iletiyorum” yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Vedat Işıkhan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Emekli
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